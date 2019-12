Diulka Pérez: Proteger a las mujeres no es prioridad para este gobierno

Foto: Emil Socías/Acento.com.do/Diulka Pérez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Enfrentar el grave problema de la violencia machista que está matando a las mujeres dominicanas no es una prioridad para este gobierno, denuncia la periodista Diulka Pérez.

La destacada profesional de la comunicación, diputada a diputada por la Circunscripción No. 1 del Distrito Nacional, por una coalición de partidos que encabeza el PRM, sostuvo que la falta interés, la carencia de acciones y el hecho de no velar por la protección de las mujeres que denuncian que reciben amenazas, son evidencias de que las mujeres no son prioridad para el presente gobierno dominicani.

«La prioridad de este gobierno no es proteger a las mujeres», expresó.

Criticó que en la República Dominicana apenas hay dos o tres casas de acogida para proteger de urgencia a las mujeres que son amenazadas por hombres machistas.

Dijo que no es posible un Estado que invierte dinero en muchísimas cosas que no son las más importantes, no disponga de los recursos para proteger a las mujeres.

Parte I



Su agenda de trabajo

Diulka Pérez dijo que será una diputada que trabajará a tiempo completo. Señaló que es necesario hacer cumplir leyes aprobadas, rerformar algunas para fortalecerlas y crear otras, con las relativas a la protección integral de la mujer, la de dominio (que permita detectar y confiscar activos de los delincuentes vinculados al narcotráfico y a la corrupción), entre otras.

Criticó que los legisladores admitan que aprueban leyes sin haber leído el texto de los proyectos, lo que a su juicio no se corresponde con los privilegios y altos ingresos de los senadores y diputados.

Parte II



La periodista Diulka Pérez fue entrevistada en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV.

