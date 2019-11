Temo y Almeyda se entran en Twitter: de lealtad no hables… tú nunca me has ido a ver a Najayo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, y el ex miembro de esa organización, Franklin Almeyda, se enfrentaron a través de Twitter, luego de que Montás reclamara a Almeyda haber abandonado a Juan Bosch en el 1978.

Temístocles Montás: Felucho Jiménez y yo siempre estuvimos al lado de Juan Bosch con absoluta lealtad y oído atento. @franklinalm no solo lo abandonó en 1978, sino que lo deshonró cuando siendo ministro andaba con flanqueadores en motores Harley Davidson, como si fuera un jeque árabe.

Franklin Almeyda: @temomontas de lealtad no hables y mucho menos de honrar a Don Juan Bosch, puesto que tú nunca me has ido a ver a Najayo. En cambio, eres “Pte” de ese partido viejo y vacío como paradigma de Odebrecht.

Temístocles Montás: No te metas con nosotros, que siempre hemos sido fieles boschistas y tú te has ido dos veces del partido que fundara el maestro para seguir a pretendidos predestinados que están condenados a la bancarrota.

Estos comentarios generaron decenas de reacciones en defensa de uno o de otro, o de ataque a los dos.