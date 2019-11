Peralta confirma Medina participará en marchas de Santiago y Gran Santo Domingo

Foto: Acento.com.do/Fuente externa/José Ramón Peralta

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, confirmó este viernes 22 que la organización política la participación del presidente Danilo Medina en diversos actos que involucran a candidatos del partido.

Peralta indicó que Medina participará en la marcha caravana del próximo 15 de diciembre, en la que serán proclamados los candidatos municipales de la provincia Santo Domingo, el de la Circunscripción 6 que es Santo Domingo Norte y las Circunscripciones 1, 2 y 3 que es Santo Domingo Este.

Asimismo, el ministro Administrativo de la Presidencia señaló que el día 7 de diciembre se proclamarán los candidatos de Santiago. “Ahí también estará el presidente Danilo Medina y el candidato Gonzalo Castillo”, sostuvo.

Ayer, el Partido de la Liberación Dominicana presentó una instancia ante la Junta Central Electoral (JCE) solicitándole que rechace el pedimento del Partido Revolucionario Moderno para impedir que el presidente Danilo Medina participe en actos proselitistas.

En un comunicado, la secretaría del PLD alegó que, de favorecer la petición del partido opositor, se estarían vulnerando “los derechos fundamentales de igualdad, libertad de asociación y reunión del mandatario y de cualquier otro funcionario público durante el período de campaña electoral”.

El Partido estaba anquilosado

Por otra parte, Peralta reiteró que el partido estaba anquilosado iba “como si fuera un caballo con dos carretas, uno para un lado y otro para otro, con dos cocheros”.

“Ahora no, este es un partido que está institucional, con una sola dirección, dirigido no por nadie, no por ningún hombre sino por el Comité Político y ese mandato del Comité Político se aplica. No hay ni de un bando ni de otro. Aquí lo que hay es peledeístas y esa es la fortaleza que tiene el PLD hacia el futuro”, aclaró.

Resaltó el acuerdo de alianza con once partidos en las elecciones municipales, como una gran alianza, con la que se tiene garantías de triunfo.

“Vamos a ganar en la parte municipal con más del 70 por ciento, porque así lo hemos visto en las encuestas que hemos podido comenzar a recoger”, manifestó el funcionario.