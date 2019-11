Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do/Carlos Pimentel y Fausto Rosario Adames.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Junta Central Electoral está obligada a hacer cumplir la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral sobre los gastos de campaña de los candidatos, y otros aspectos, vinculados con la transparencia y el control de la campaña electoral, para que al final no tengamos un caos mayúsculo en las elecciones del 2020, declaró Carlos Pimentel, director Ejecutivo de Participación Ciudadana.

Explicó que su organización está preocupada por la poca agilidad que ha tenido la JCE para exigir a los precandidatos los informes de sus gastos de precampaña. Muchos de ellos, dice, piensan que ya no deben hacer su reporte, y como la JCE no se los ha exigido, creen que ya cumplieron, y no es así.

Carlos Pimentel también expresó su preocupación por el voto automatizado y la resistencia que tienen algunos partidos a ese sistema. Dijo que la JCE se ha preparado para utilizar el voto automatizado, y en caso de que se desista de él, tendría que comenzarse un proceso nuevo, de escrutinio de votos. Tendremos un gran problema si no actuamos rápido, dijo Pimentel.

Fue entrevistado en ¿Y tú…qué dices?, que se transmite por AcentoTV.