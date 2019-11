Cinco partidos inscriben ante la JCE candidatura presidencial de Leonel Fernández 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cinco partidos políticos inscribieron la tarde de este viernes a Leonel Fernández como su candidato presidencial ante la Junta Central Electoral (JCE).

La Fuerza del Pueblo, Bloque Institucional Social, Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Partido Reformista Social Cristiano, fueron los partidos que inscribieron a Fernández como su candidato presidencial.

Radhames Jiménez, coordinador del proyecto político de Fernández, reiteró que este no está impedido de ser candidato presidencial puesto que no resultó ganador en las elecciones internas de su ex Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Aseguró que cuentan con todos los requisitos de Ley y de la Constitución de la República, razones por las que asumen la JCE acogerá la candidatura.