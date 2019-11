Foto: Acento.com.do/Archivo/Domingo Matías.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El candidato a alcalde por el municipio Santo Domingo Oeste (SDO) Domingo Matías afirmó que la “dinastía Peña” (Francisco Peña y su hijo Francis Peña), que ha administrado esta alcaldía desde el año 2002, ya se agotó, y se requiere un cambio.

Domingo Matías, que durante los últimos 40 años de su vida ha sido un municipalista consagrado, asesor de organismos nacionales e internacionales en esa materia, asegura tener una radiografía exacta de su municipio para poder enfrentar los problemas y propiciar el desarrollo urbano.

“Las condiciones han cambiado: Existe un nivel de rechazo muy alto hacia éstos (los Peña), de acuerdo a los estudios que hemos hecho, y una ruptura de una de las fuerzas políticas que les han apoyado (se refiere al PLD). No hemos entrado a este proyecto a la brigandina”, refirió Matías la mañana de este miércoles en el programa de radio ‘La opción de la mañana’, que se transmite por Independencia FM (93.3 del díal).

Cuestionado sobre las limitaciones económicas de los ayuntamientos en República Dominicana, Matías no retrocede ante sus sueños de mejorar la vida de su demarcación, porque –a su entender-, gran parte de la incapacidad de los ayuntamientos para ejecutar obras de impacto social está relacionada con la corrupción y el reparto de los fondos públicos. “Mil millones de pesos al año, sirven para organizar el municipio”, sostiene sin titubeos.

“Además, un alcalde tiene que ser un líder que acompañe a la gente en su relación con el gobierno. Si hay un problema de aguas residuales no puede limpiarse las manos y decir eso no me toca, sino que tiene que acompañar a la comunidad a reclamar al gobierno”.

Con relación a la famosa torre Eiffel que Francisco Peña mandó a hacer y colocó frente a la Plaza de la Bandera en noviembre de 2016, porque así lo quiso su hija, el municipalista rechazó ese tipo de actuaciones municipales.

“La torre Eiffel, en términos culturales, es una de las grandes irracionalidades, y colocarla al lado de un símbolo nacional, es un grave error. Eso no responde a una política cultural. Esos hierros habrá que fundirlos para que sirvan para la seguridad ciudadana”.

Matías tiene un diagnóstico mental de los atractivos culturales de su municipio y, en base a éste, tiene propuestas, como es ‘La ruta del caballo’, que iría desde Nigua, pasando por Emgombe y terminando en el batey Palavé, así como una reingeniería al carnaval de Herrera, para que vuelva a ser una empresa social y cultural.

“Tenemos un gran proyecto de promoción de empleo, no para inflar la empleomanía del ayuntamiento, no; sino para promover empresas sociales y culturales que generen empleos, eso sí”.

A Domingo Matías le apoyan el Frente Amplio (FA), Opción Democrática (OD), Alianza País (Alpaís), Patria para Todos, País Posible, Voces para el Cambio SDO, entre un sinnúmero de organizaciones sociales y comunitarias de la zona.