Abinader asegura crisis moral es la más profunda que afecta al país; suscribe Código Ético

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras fuerzas políticas y sociales, Luis Abinader, declaró esta tarde que la época y las costumbres actuales obligan a retomar un tema que tiene una relevancia más allá de lo académico, como es la ética, porque la verdadera y más profunda crisis que tiene el país es de carácter moral.

El líder político habló al suscribir un Código de Ética y Conducta que describe las normas que deben observar todos los miembros de la Dirección Nacional de Campaña para asegurar la pulcritud y legalidad en el cumplimiento de los objetivos del candidato en el proceso electoral.

No es exagerado afirmar que sin ética no hay sociedad; y sin sociedad, no puede existir política, dijo para concluir que “La ética, la política y la sociedad son un trio indisoluble e indispensable”.

Expuso que para nadie es un secreto que las virtudes son mejores que el vicio, pero son más difíciles de alcanzar. «Necesitamos mucho esfuerzo y ayuda para ser buenos».

Por esa razón, dijo citando a James Madison, padre de la Constitución de Estados Unidos, que “si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario; si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando las contralorías internas y externas de los gobiernos”.

Agregó que, “como pretendemos organizar un gobierno de hombres buenos para hacer el bien a los demás hombres, hemos asumido un conjunto de criterios, que en estricta observación de la legislación dominicana, buscan asegurar la pulcritud en nuestro proyecto político.

“Nos sentimos comprometidos a predicar con el ejemplo practicando los siguientes principios y valores, específicos de la actividad política, que guiarán nuestra conducta y la de nuestro equipo de colaboradores:

“Velaremos por no causar males a otros; buscaremos, en todo momento, el bien común; respetaremos la autonomía de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil; y practicaremos la equidad, evitando siempre caer en cualquier forma de discriminación arbitraria.

“Conscientes de que el posicionamiento electoral que poseemos señala una tendencia favorable, estamos promoviendo una Dirección que tiene la posibilidad de acceder a la presidencia de la República”, precisó.

Y expresó que por eso “los hombres y mujeres que me acompaña deben mostrarle al país, desde la campaña, la conducta que deberán exhibir en el gobierno, como servidores públicos.

“La sociedad espera de nosotros una gestión responsable, ajustada a la legalidad; razón por la cual todo nuestro equipo, por convicción, actuará apegado a los lineamientos contenidos en el Código de Ética que hoy hacemos público.

“En este documento están reguladas las relaciones de nuestro equipo con la Sociedad Civil; también las normas que deberán seguir los miembros del equipo en la relación entre ellos, con nuestro partido y los demás partidos; y por último, el procedimiento sancionador en el caso de violaciones a estas normas”, especificó.

Dijo que pone a disposición del país el esfuerzo de autorregulación como ejemplo de que aspiramos a gobernar a los demás porque sabemos gobernarnos a nosotros mismos, afirmó sobre el Código.

“Aspiramos con este Código de Ética y Conducta a corregir errores de nuestra cultura política, porque estamos convencidos que la honestidad es el primer capítulo del libro del buen gobierno”, puntualizó.

El documento fue suscrito por Abinader y los doctores Roberto Fulcar y José García Ramírez, director general y presidente de la Comisión de Ética, teniendo como testigos a destacados intelectuales, autoridades universitarias, religiosos, dirigentes gremiales y otros, mientras que el ex presidente Hipólito Mejía, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, Lisandro Macarrulla y su madre doña Sula Corona viuda Abinader acompañaron al candidato presidencial.