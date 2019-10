Abinader afirma que su candidatura presidencial derrotará al PLD

Foto: luisabinader/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) proclamó hoy a Luis Abinader candidato a la Presidencia de la República en un acto donde el economista destacó la unidad de esa organización y aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) será derrotado en las elecciones generales y parciales de 2020.

«Acepto lleno de emoción, orgullo, humildad y compromiso, la proclamación como candidato presidencial de nuestro Partido Revolucionario Moderno (PRM)», dijo Abinader ante la Convención Nacional Extraordinaria de Delegados que oficializó su candidatura, tras imponerse en las primarias cerradas del 6 de octubre.

Abinader resaltó la unidad de su partido y dijo que «aquí ya hay un solo equipo, aquí no hay varios equipos, aquí hay un solo equipo: Es el PRM, y el que no esté claro de eso me lo dice para yo ponerlo claro».

El candidato presidencial exhortó a los miembros y simpatizantes del PRM a salir a las calles «a convencer para vencer» y sobre el PLD afirmó que el partido oficialista «no lo salva ni el médico chino», en alusión a que saldrá del poder tras las elecciones parciales y generales de febrero y mayo venideros.

«No podemos detenernos a pensar en los obstáculos o en las diferencias que puedan aparecer por el camino, porque eso sería practicar la política pequeña de los intereses particulares», puntualizó.

Abinader atribuyó las dificultades del país a la mala política que hace crisis, que busca la permanencia en el poder más que la utilidad del poder, borra la separación de poderes para gobernar sin controles ni contrapesos y confunde el presupuesto público con el patrimonio privado y que esa mala política refleja la cultura de piñata que busca en el reparto su pedazo de país.

«Esa mala política es la del falso crecimiento mediante el déficit y el endeudamiento irresponsable, que no cree en la alternabilidad y no respeta la libertad de expresión», afirmó, en franca referencia al Gobierno del presidente Danilo Medina.

Al referirse a las medidas que adoptaría tras un eventual triunfo electoral, citó el fortalecimiento del sistema de control y persecución del delito transformando la Policía Nacional en una policía moderna y eficiente, centrada en la comunidad, y sin olvidar la dignificación del agente policial a través de un salario mínimo de quinientos dólares al mes.

«Activaremos el sistema de consecuencias a través de un Ministerio Público independiente con las competencias técnicas y humanas necesarias para dirigir la investigación y producir expedientes sólidos que puedan ser conocidos y fallados por un Poder Judicial también independiente», prometió.

También prometió implementar un programa dirigido a los jóvenes para darle oportunidades a través de incentivos fiscales directos a quienes los empleen, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para mejorar «efectivamente» la calidad de la educación técnica para el trabajo, dándole prioridad a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

«Incluimos en nuestro plan una propuesta para beneficiar a quienes inicien un negocio con la ayuda del Gobierno mediante el ‘Fondo Emprendedor’, para financiar sus ideas, asegurando también programas integrales de capacitación en gerencia, manejo de tecnologías y acceso a mercados», destacó.

