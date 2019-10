Danilo le reclama a Leonel que nunca lo apoyó; afirma que ha hecho mejor Gobierno que él

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la República, Danilo Medina, le devolvió la moneda al ex presidente Leonel Fernández afirmando que esos que ayer reclamaban que no lo apoyaron en el 2008, no lo apoyaron a él en los procesos electorales del 2000, 2012 ni 2016.

“A mí no me han regalado nada en esta vida. Todos los escalones que he subido en esta vida han sido a base de sacrificio… A mí no me han apoyado, esos que dicen que yo no lo apoye en 2008, a mí no me han apoyado ni el 2000, ni en 12, ni en 16. Nunca reclamé nada” expresó el mandatario en su calidad de miembro del Comité Político del PLD.

Medina expresó además que único delito que ha cometido “es que no fracasé en la presidencia de la República de la República… Lo he hecho mejor que él”.

«Siempre he creído que los hechos son los hechos, y que nadie cambia la imagen de una persona porque se le antoje, solo la conducta de las personas puede transformar su imagen. Luego de ganar la presidencia juré junto a la tumba de Juan Bosch que no sería prepotente, no sería vanidoso, y lo he cumplido. He dicho muchas veces que lo único que me interesa cuando deje la presidencia es que la gente me diga en la calle gracias presidente porque en su gobierno yo cambie mi condición de vida» expresó.

Dijo además que nunca le ha quitado a nadie lo que le corresponde, «he dado más de lo que ha podido, he tolerado. 18 embajadores dejaron sus funciones para hacer campaña y no les he dicho nada, he sido más que tolerante».

El presidente negó por completo las acusaciones de Fraudes hechas por el ex presidente Fernández en contra del equipo de Gonzalo Castillo, quien resultó ganador de candidatura presidencial por le PLD para las elecciones del 2020.

Medina se refirió al discurso ofrecido anoche por Leonel Fernández, en el que entre otras cosas lo llamó «obstinado».

El mandatario inició sus palabras afirmando que «No me gusta estar confrontando, no me gusta el chisme no me gusta hablar de nadie» e indicó que esa sería la única vez que se referiría al tema.

Danilo Medina pronunció estas palabras ante el Comité Político y el Comité Central de su partido, en una actividad celebrada la tarde de hoy en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico, donde Reinaldo Pared Pérez asumió la presidencia de esa organización luego de la renuncia de Leonel Fernández.