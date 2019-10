Foto: Acento.com.do/Archivo

SANTIAGO.-“Me voy porque no me sentiría cómodo estando con quien no quiero estar”, respondió el diputado Demóstenes Martínez, al ser preguntado sobre su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para acompañar a su líder, Leonel Fernández Reyna, que anoche formalizó su salida de la organización oficialista.

Martínez, quien en agosto del 2019 fue centro de discusión en el PLD, tras incumplirse un acuerdo que lo llevaría la presidencia de la Cámara de Diputados, dijo a la redacción de acento.com.do en Santiago de los Caballeros, que también renunciaba a la candidatura a diputados, que ganó en las primarias del 6 de octubre con más de 7 mil votos.

Martínez, quien estaba en el PLD, desde 1990 explica en una carta las razones que lo llevan a dejar el PLD para seguir el ex presidente de la República, Leonel Fernández y la nueva agrupación política, que se llamaría La Fuerza del Pueblo, a partir del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD).

Demóstenes Martínez, quien está en el Congreso Nacional, como legislador desde el 2006, y que también fue regidor en Santiago, dijo que se mantendrá como diputado hasta que se cumpla el período para el cual fue electo, porque su posición pertenece al pueblo, no al partido. Es la primera renuncia de un dirigente leonelista del PLD en Santiago, tercera plaza electoral del país, con un 11.24 % del colectivo de votantes.