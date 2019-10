Franklin dice se va del PLD sin nada; Peralta le dice que sea para siempre

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El hasta ahora dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Franklin Almeyda Rancier ratificó a través de su cuenta de Twitter @franklinalm que se va del PLD y que no se llevará nada más que el pensamiento de Juan Bosch.

Las recientes de críticas de Almeyda Rancier a la corriente del PLD que lidera el presidente Danilo Medina han generado respuestas de parte del también dirigente peledeísta y ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, quien le expresó al ministro de Interior y Policía que como no es la primera vez que se marcha del partido morado, ojalá que en esta ocasión sea de manera definitiva.

«Me voy sin llevarme entre las uñas lo que no es mío. Mucho menos quedarme y hacerme dueño de lo ajeno. Me llevo el pensamiento y proyecto histórico de Bosch, el cual ni conoces ni conocerás por no importarle», dijo Franklin Almedya.

Por su lado, José Ramón Peralta le respondió desde su cuenta de Twitter @JoseRPeraltaF

«Cómo es la segunda vez que te vas del Partido, espero que esta vez sea definitivo. Sangre Nueva!»

A continuación todos los tuits de Franklin Almeyda Rancier:

«El PLD es un instrumento para ejecutar proyecto de Nación , si ha sido secuestrador por un consorcio que hace todo tipo de negocios desde el Estado, y usa la cúpula de la organización, hay que sacar del poder a los usurpadores»

«Uds secuestraron la cúpula del PLD, para convertirse en un emporio empresarial gobernante. Ahora se quedan solos. Leonel sale con la membresia y se le suma el pueblo y organizaciones, para sacarlos a Us del Palacio, por torpes abusadores.»

A continuación los tuits de José Ramón Peralta:

«Con esta decisión comenzamos una nueva era de renovación, apertura y unidad en el @PLDenlinea . Ahora más que nunca, somos el primer partido del país y saldremos victoriosos en las próximas elecciones!»

«La decisión de @LeonelFernandez de abandonar el PLD solo evidencia que no acepta la derrota en las urnas y sumarse a apoyar la decisión de la mayoría.»

«Lamentamos ver al que ha sido compañero del partido durante años, dispuesto a pactar y llegar a acuerdos con el PRM o con quien sea, con el único objetivo de intentar evitar la victoria del PLD en las próximas elecciones.»

«Aunque nuestra apuesta ha sido siempre por el diálogo, la búsqueda de soluciones y la unidad, respetamos la decisión del exPresidente Leonel Fernández de abandonar el PLD.»