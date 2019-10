Foto: Acento.com.do/Lidio Cadet.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Cuando yo ví a Leonel Fernández hablando de revolución a mi me sorprendió. Eso es llamar a la violencia, a una guerra, en la que habría cientos de muertos. Yo me dije a mi mismo pero este no es el Leonel Fernández que yo conozco”.

Con esa expresión Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y presidente de la Comisión Nacional Electoral de esa entidad, respondió la pregunta del periodista Fausto Rosario sobre si es posible el camino de la revolución que comienza a transitar el ex presidente Leonel Fernández.

Cadet dijo que ora y desea que Leonel Fernández sea tocado por las fuerzas del cosmo en su corazón para que no cometa el error de irse del PLD. Dijo que ese sería el mayor error que cometería un hombre de las dimensiones del doctor Fernández.

Vea a continuación la entrevista completa, que fue transmitida en AcentoTV, en el programa ¿Y tú…qué dices?, que conduce el director de ese medio, Fausto Rosario Adames.