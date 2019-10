Foto: Mery Ann Escolástico/Acento.com.do/La coordinadora del Observatorio Electoral de la Copppal, María Dolores Gandulfo.

Santo Domingo, 7 oct (EFE).- El equipo de observadores de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) informó hoy de que ha sugerido a las autoridades electorales de la República Dominicana un recuento manual de los votos de las primarias celebradas el domingo.

La coordinadora del Observatorio Electoral de la Copppal, María Dolores Gandulfo, dijo que esa es una de las recomendaciones incluidas en su informe final de las primarias, cuyo resultado no ha sido reconocido por el candidato perdedor, el expresidente Leonel Fernández, quien denunció un fraude en el escrutinio.

«Creemos que para dar garantías de este sistema de cara a (las elecciones de) 2020, es importante el cotejo manual», declaró Gandulfo a la prensa tras visitar al expresidente Fernández.

En la víspera de las primarias, el equipo de observadores de la Copppal ya había recomendado contar manualmente los datos de votación, debido a que el sistema informático que se ha usado para el escrutinio es nuevo en la República Dominicana.

Para ofrecer garantías de transparencia, en la jornada de votación la Junta Central Electoral (JCE) cotejó los resultados del 20 % de las mesas electorales con los votos depositados en las urnas.

Según afirmó el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, al final de la jornada, el cotejo salió «perfectamente bien», demostrando que el sistema automatizado funcionó «muy bien».

Leonel Fernández no ha reconocido el triunfo de su rival en las primarias del partido oficialista, Gonzalo Castillo, quién se alzó con la victoria por una pequeña diferencia de 26.690 votos.

El exmandatario denunció que los resultados fueron adulterados por un algoritmo instalado en el sistema de escrutinio automatizado, con lo que se ha «vulnerado la voluntad del pueblo».

El equipo de la Copppal puntualizó que no puede constatar si existió un fraude, porque no hace auditorías de sistemas y porque no ha sido contratado para ello.

Sobre otras denuncias de irregularidades, como la compra de votos, Gandulfo indicó que «hay algunos vicios que suelen suceder» y que «deberían ser verificados de cara al 2020».

Este domingo, los partidos de la Liberación Dominicana (PLD, oficialista) y Revolucionario Moderno (PRD, opositor) realizaron unas inéditas elecciones primarias simultáneas.

En estos procesos, fueron elegidos los candidatos de ambos partidos para las elecciones presidenciales y legislativas de mayo de 2020 y para las municipales de febrero próximo.EFE