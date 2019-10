Foto: Rubí Morillo/Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, violó una de las normas establecidas por la Junta Central Electoral al hablar por teléfono celular desde un colegio electoral, a pesar de estar prohibido.

Durante una visita de Arnaud a las instalaciones del liceo El Millón, el precandidato a la Presidencia fue abordado por militantes de su partido sobre inconvenientes sucedidos durante el proceso de las primarias simultáneas en el recinto.

Específicamente, María Felices, delegada del PRM le informó que una presidenta de mesa, no identificada, no permitía que nadie más que ella ayudara a votar a las personas que no podía realizar su derecho al sufragio por sí solos. Al momento de escuchar esto, Arnaud realizó una llamada a pesar de estar prohibido el uso de celulares en el recinto, acción que negó al momento en el que se le abordó respecto al tema.

Luego de esto, el precandidato saludó a varias personas, desde ciudadanos formados en fila, hasta delegados y presidentes de mesas de ambos partidos.

Dijo estar a la espera de los resultados de las elecciones para saber si se puede confiar en el nuevo sistema de votación implementado por la JCE y el cual se pretende utilizar en las próximas elecciones del 2020 si resulta efectivo.

Arnaud ejerció su derecho al voto a las 10 de la mañana en el recinto Club de Leones del sector El Millón.

No fue el único

En un vídeo que circula en las redes sociales sobre el momento en el que la senadora Sonia Mateo, furibunda, habla por un celular (mientras sostiene otro) exigiendo que sea removido un coronel del ejército de República dominicana, al que ella no quería en el lugar.

«Yo este coronel que está aquí en el ejército yo no quería que este hombre estuviera aquí», espetó con prepotencia la legisladora.