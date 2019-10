Cerca de un millón con derecho al voto en primarias en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- Un total de 825 mil 365 ciudadanos están avalados para ejercer el derecho al voto en las elecciones primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago y unos 150 mil 700 inscritos en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), según datos oficiales de la Junta Electoral de Santiago (JES).

Unos y otros podrán elegir a sus candidatos el próximo domingo, la organización opositora por el método de votos cerrados y la oficialista con padrón abierto

Rango electoral

Como provincia, Santiago ocupa el tercer lugar como población votante de la República Dominicana con un 11.24%, detrás de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

De los 825 mil 365 registrados en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE), en la provincia de Santiago, unos 586, 062, pertenecen al municipio cabecera de Santiago, es decir, un 71 %, el resto se distribuye entre Baitoa, Jánico, Licey Al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, San José de las Matas, Tamboril, Villa Bisonó (Navarrete) y Villa González.

La logística

Los 586 mil 062 inscritos del municipio de Santiago estarán distribuidos en 543 mesas o colegios electorales, agrupados en 207 recintos públicos y privados, los cuales ya han sido habilitados para estos fines, ha explicado Haime Thomás Frías Carela, presidente de la Junta Electoral de Santiago.

“Santiago tiene que despachar más de 500 computadoras, o sea los equipos de votación y tenemos una logística para el sábado desde las 5:00 de la mañana. Iniciamos el proceso de enviar los equipos a cada uno de los recintos y las mesas electorales y esperamos terminar a las 7:00 de la mañana del sábado”, ha dicho Frías Carela.

El encargado de la Junta local añadió que ya se ha hecho la supervisión necesaria en los recintos para establecer que todo esté en orden para las votaciones del domingo, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde.

Frías Carela ha hablado de que los representantes de los partidos han estado pendientes y vigilantes del proceso y aseguró que hasta ahora no ha habido quejas sobre el montaje de las elecciones primarias.

En el proceso participarán 2 mil 715 personas que estarán a cargo del proceso de las votaciones internas de los dos principales partidos. La cifra podría subir a unos 3 mil colaboradores con el personal de apoyo del partido oficial.

En el PLD, que votará con el padrón abierto, es decir, que podrán ejercer el voto personas ajenas al partido, compiten tres precandidatos a senadores: Altagracia González (diputada), Moisés Peña y Julio César Valentín, quien procura una segunda reelección, tras 10 años en el cargo.

Por la candidatura alcalde compiten: Abel Atahualpa Martínez Durán, quien busca la reelección y Fernando Rosa.

En la casilla de los precandidatos a diputados el grupo morado lleva 24 aspirantes en la circunscripción 01, además de 13 competidores en el distrito electoral número 02 y 16 inscritos en la demarcación número 03.

Los precandidatos a regidores son 58 en la demarcación número 01, un total de 28, en la zona 2 y 44 en el área electoral número 03, mientras que en los distritos municipales competen, 26 aspirantes a directores distritales y 104 vocales.

Precandidaturas por municipios.

Municipios……………… Alcaldes…….. Regidores

Baitoa……………………..…..05………………..08

Jánico………………………….03……………..…05

Licey Al Medio……………..–……………….…07

Puñal…………………………..01…………….….08

Sabana Iglesia………………04…………….….08

San José de las Matas……04…………………13

Santiago………………………02……………..…130

Tamboril……………………..02………………….15

Villa Bisonó…………………04………………….16

Villa González……………..04………………….20

El PRM, que ha optado por el sistema de elecciones primarias cerradas, elegirá a sus candidatos en un universo de 45, 323 inscritos para el municipio cabecera de Santiago. La votación para la provincia hará su elección en base a un registro de 105, 377 perremeistas, según ha confirmado a la redacción de acento.com.do Andrés Cueto, presidente del PRM, en esta demarcación municipal.

La dirigencia perremeistas ha anunciado que el municipio de Santiago, compiten 73 precandidatos a regidores y 20 candidatos a diputados, las precandidaturas a senador y la Alcaldía, han sido reservadas, así como las de los diputados actuales.

Aunque algunos dirigentes del PRM, en Santiago, han confirmado que se ha estado en conversaciones para un acuerdo político con Eduardo Estrella, del partido Dominicanos por el Cambio (DxC), para que el ex legislador asuma la candidatura del PRM, el tema está en “visto” y no definido aún, pese a que dirigente locales de ambos grupo lo dan como un hecho.

Eduardo Estrella no ha hablado del tema, para la senaduría por el partido opositor se han estado promoviendo, Ulises Rodríguez (diputado), Iván Hernández y el médico internista, Daniel Rivera.

En cuanto a los precandidatos alcaldes en los municipios independientes del municipio cabecera, unos 12 perremeistas buscarán la candidatura a alcaldes.



Precandidatos de las juntas distritales.

Distrito…………….Director………….. Vocal.

Jacagua………….02………………….13

Santiago Oeste…04…………………37

La Canela………….02………………….12

Hato del Yaque….04………………….23

Pedro García………02………………….06