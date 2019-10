Danilo: Gonzalo no me necesita para ganar las primarias

Foto: Acento.com.do/Fuente externa

Marolin Castillo/ Especial para Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina afirmó este jueves que Gonzalo Castillo, precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana “no lo necesita” para ganar las primarias del próximo día 6 de octubre.

«Yo no estoy en este momento aquí porque el compañero Gonzalo Castillo me necesite, porque él no me necesita para ganar las primarias del próximo día 6 de octubre», aseguró durante el cierre de la precampaña del exministro de Obras Públicas.

También hizo referencia a las encuestas en las que Castillo inició con 30 puntos por debajo de su rival más cercano, Leonel Fernández, brecha que aseveró, ha cerrado.

Medina apareció a las 5:46 ante los seguidores del gobernante y de Castillo, dando «gracias de corazón» y expresando su apoyo a “su querido Gonzalo” como él mismo lo llamó.

«Yo estoy aquí porque necesitaba decirles a los que están aquí y afuera que yo voy a votar por Gonzalo Castillo. La sangre nueva es Gonzalo Castillo», concluyó.