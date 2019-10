La encuesta fue publicada el miércoles 2 de octubre en la página web de Polnav Asesores, donde se lee que el politólogo Israel Navarro, ejecutivo de la firma encuestadora, advierte que los resultados de la encuesta indican que «los niveles de no respuesta y de reporte explícito de estas acciones de determinados candidatos o candidatas podría estar impactando la respuesta de la real intención del voto en los actuales momentos».

Admite que «la encuesta fue financiada por un grupo de empresarios dedicados a la importación de artículos electrónicos, que realizan este tipo de estudios con frecuencia. El representante del grupo de empresarios es propietario de JJ Electric S,A., el Sr. Juan José Castillo Gómez».

La empresa ya ha depositado -asegura Polnav Assres- toda la documentación requerida por la JCE de la República Dominicana, de acuerdo con la ley vigente relativa a la publicación de estudios de mercado.

La encuesta fue realizada mediante la técnica de entrevistas presenciales en hogares a 1,233 personas encuestadas del 28 al 30 de septiembre y se atribuye un margen de error de +/- 2,7% y un nivel de confianza de 95%.

«Para completar las 1.233 encuestas se abordó un total de 2,065 hogares, entre los cuales en 367 no abrieron la puerta, en 51 no se encontró quien cumpliera con las cuotas sociodemográficas, mientras que 339 no quisieron contestar la encuesta. Del total de abordados, 75 sujetos no votaban en la localidad, lo que dejó un saldo de 1.233 encuestas completas en hogares de manera efectiva», se detalla en la ficha técnica del estudio.

Además de los resultados que en el PLD dan ganador en las primarias al expresidente Leonel Fernández con un 57.5% contra un 39% que dio ganador al precandidato Gonzalo Castillo, y en el PRM a Luis Abinader con un 83.1% sobre el expresidente Hipólito Mejía, la encuestadora presentó también algunos resultados de escenarios electorales hipotéticos.

Entre estos múltimos destaca el eventual escenario que enfrenta en las elecciones del próximo año a Luis Abinader con Fernández y da como ganador a este último con un 52.7% contra un 37.1% de Abinader.

Un segundo escenario publicado enfrenta a Castillo con Abinader y este último gana con un 40.2% al primero que cosecharía un 37.9% , lo que constituiría un empate técnico

Indicadores generales

En cuanto a la situación del país, los resultados de la encuesta indican que el 34% de los encuestados considera que el país va en la dirección correcta, mientras el 63% entiende que va en dirección equivocada. Un 3% no contestó la pregunta.

A pesar de que un 57.5% valora de manera positiva la figura del presidente, Danilo Medina, la aprobación de la gestión de gobierno consigue la aprobación del 46.6% del electorado encuestado; mientras que un 49.2% afirma que “desaprueba” la forma como Medina conduce su gobierno. Un 4.2% se abstuvo de contestar.