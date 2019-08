Foto: Acento.com.do/Archivo/Dice Heidy Adón que la ciudad está herida de muerte y que es necesario, urgente y obligatorio que el municipio despierte y recupere su esperanza

Santo Domingo, República Dominicana.- Ella fue formada en la lucha social y fue parte del movimiento estudiantil. Ha luchado en la calle contra el sistema de impunidad que ahoga el país, y reclamado, junto a una nueva generación de jóvenes que sueña con un país mejor, una manera distinta de hacer política. Y ahora quiere ser regidora para impulsar cambios posibles desde la Sala Capitular y para que su generación, desde esa instancia, pueda ser escuchada.

La luchadora social es precandidata a regidora por el Frente Amplio y cuenta con el apoyo del movimiento Bien Común. Considera que la Sala Capitular de este tiempo debe estar en la calle, y tiene una propuesta municipal para impulsarla en su jurisdicción.

“Nuestra propuesta municipal no es un promesa, es un llamado a la lucha por un municipio mejor”, dice. “La única promesa que tenemos para este proceso electoral es la de luchar mano a mano, junto a todos los que estén dispuestos a mejorar el municipio y a vivir con dignidad”.

Cuando habla de luchar, Heidy Adón está pensando en mirar la ciudad desde dentro, ver dónde están sus carencias y dolores principales, y entre todos y todas, darle la cara a los problemas.

“Si hay una mujer que vende flores en el mercado de la esquina para llevar la comida a sus hijos; si hay un estudiante que cada día debe enfrentarse a los peligros de la calle y las precariedades económicos para ir a su escuela, si hay un profesional, un artista, un artesano, un comerciante, un vendedor ambulante que necesite tener un espacio para realizarse, son ellos los que deben tener el poder de cambiar su ciudad”

“La Circunscripción Tres –añade- está compuesta por una infinidad de sectores desatendidos y olvidados, y en todos ellos hay un déficit de escuelas, no hay empleos suficientes, los apagones son un martirio, el agua casi no llega, las calles están rotas, hay zonas de alta inseguridad que se han convertido en lugares impenetrables, los espacios públicos están desatendidos, el patrimonio histórico y cultural, que debe ser preservado por ley, no está en la agenda de las autoridades”.

Además, indica, el presupuesto municipal no es participativo, la juventud no es prioridad de las políticas municipales, los envejecientes están echados a un lado, no hay escuelas de arte y las áreas deportivas, además de que son insuficientes, tampoco están en las mejores condiciones.

“Lo que queremos proponer –puntualizó- es una nueva mirada sobre una ciudad a la que ya no le caben más olvidos”.

Heidy Adón estudia Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A pesar de su juventud, ya tiene el aval de la lucha social. Muy joven fue presidenta del Frente Estudiantil Flavio Suero (FEFLAS), líder de Juventud Caribe y dirigente de la Marcha Verde. Hoy es una de los jóvenes que andan sonrientes de calle en calle y de pueblo en pueblo, con una bandera en la mano, y junto al movimiento Bien Común, demandando un nuevo tiempo y una nueva forma de hacer política.

Los ojos le brillan con una luz que parece un rayo de sol cuando habla de la persona más importante de su vida, la misma que la educó políticamente, la llevó del brazo y le dio aquellos valores que hoy le sirven de bandera en su vida y en su lucha: el dirigente revolucionario, Jesús Adón, su padre.

Heidy Adón tiene en el centro de su propuesta municipal la lucha por una extensión universitaria en Santo Domingo Este.

“Cada día miles de jóvenes tienen que cruzar a aquel lado de la ciudad a estudiar en los centros universitarios situados fuera del municipio Santo Domingo Este, y eso plantea a los estudiantes y sus familias muchos retos, problemas y dificultades, grandes y pequeños, que muchas veces no se pueden sortear, y terminan alimentando las cifras de la deserción de los estudios”, afirma.

“A veces, ni siquiera un pasaje tienen los muchachos para irse a tomar un examen. Y si vamos a pensar en el futuro, tenemos que empezar por mejorar las condiciones de los jóvenes que quieren estudiar”, observa Adón.

Heidy Adón dice que desde ya tiene claro que el primer día de su gestión municipal irá, de la mano de todos los estudiantes y todos sus familiares, a las instancias que corresponda a iniciar las gestiones por la instalación de una extensión de la UASD. “Ese es un compromiso innegociable”.

Y proclama: “Ese día ningún estudiante ni sus familiares se puede quedar en la casa, porque ese día vamos a inaugurar la lucha por un gran sueño”.

En su propuesta municipal hay una palabra fundamental, y es la palabra derecho. “Queremos promover la creación de una Defensoría Municipal, con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque de derechos ciudadanos”.

Adón ve como algo prioritario fortalecer el rol de los dirigentes y organizaciones sociales, comunitarias y municipales para promover una convivencia horizontal donde todos estén en las mismas condiciones de igualdad.

Precisa que su asiento en la Sala Capitular estará en la calle, “al lado de los munícipes y al lado de todos aquellos que quieran que la dignidad sea todos los días su forma de vida”.

“La idea -agrega- es darle poder de decisión a las comunidades y hacer que cada quien recupere su sentido de pertenencia y se sienta orgulloso del lugar donde vive”.

Dice Heidy Adón que la ciudad está herida de muerte y que es necesario, urgente y obligatorio que el municipio despierte y recupere su esperanza.