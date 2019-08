Foto: Fuente externa/Hipólito Mejía se confunde con sus seguidores.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El expresidente Hipólito Mejía prometió que tan pronto como se confirme su victoria en la convención del Partido Revolucionario Moderno saldrá a las calles y campos con una organización unida para echar al Partido de la Liberación Dominicana del poder,

“De ahí en adelante iremos todos juntos a la candidatura presidencial y yo tengo una experiencia agradable, que recordarles, nadie se quedó fuera cuando yo fui presidente. El día 7 de octubre yo voy a dar un recorrido por estos predios, óiganlo bien, cuando los votos, confirmen los números que ustedes tienen en las manos, entonces vamos a saber quién es quién”, expresó.

En un concurrido encuentro con dirigentes y secretarios generales que le siguen en la corriente H20 celebrado en San Francisco Macorís, Mejía afirmó que el PRM tiene que cumplir con los ideales del doctor José Francisco Peña Gómez, de salir unido para llegar al poder, lo que está garantizado con su candidatura.

Señaló que desde el gobierno hizo cosas positivas, como la rehabilitación, la fermentación y la industrialización del cacao, lo que es una realidad hoy.

Así actuamos, primero, como Secretario de Agricultura y luego como Presidente de la República, nos comprometimos con el desarrollo de la zona y lo hicimos. “En la política no se vive del recuerdo, pero como ustedes hay muchos jóvenes y mujeres que no vivieron esta interesante etapa política, por eso les recuerdo parte de lo que hicimos en esta provincia,”

“Igualmente a la gente del Limón del Yuna, nos comprometimos a rehabilitar toda esa ciénaga que había ahí. Invertimos más de 1,000 millones de pesos y se rehabilitó la zona, incluyendo los drenajes y toda la infraestructura para manejar el agua, la cual mantienen parcialmente abandonada.

El sector arrocero y el sector de la ganadería estaban prácticamente quebrados en la provincia y logramos su recuperación total y, eso hay que recordarlo”, sentenció

«Hay que salir de lo que tenemos, hay que salir de los comesolos, por eso estamos en la calle del medio, no estamos dando cifras, porque yo me he caracterizado por no estar hablando vacuencias, dando números de calle, dizque 80 a 5, no, no, noooo”, expresó.

Mejía estuvo acompañado de Cesar Cedeño, Coordinador general del H20, Jean Luis Rodríguez y José Julio Gómez, presidente y coordinador de la JRM y JRMH20 respectivamente. También acompañaron al ex presidente Mejía, Miguel Vásquez, José Sánchez y el diputado José Luis Rodríguez, entre otros.