Montás advierte que retos del país requieren un líder capaz como él

Foto: Campaña electoral de Montás

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República Dominicana tiene que tener el cuidado y elegir bien en las elecciones del año 2020 para que cuente con un gobernante con capacidad y experiencia de Estado, que pueda aportar soluciones para que la economía siga siendo la más dinámica de la región, dijo el precandidato Temístocles Montás al presentarse como el mejor para ello.

“Si hay una persona entre los precandidatos que aspiran a la presidencia por el PLD, uno que sabe lo que hay que hacer para seguir impulsando este país hacia adelante, es quien les habla”, subrayó.

Al encabezar reuniones bajo techo con sus seguidores en los sectores de Brisas del Este, El Libertador, de Herrera, el Distrito Nacional y San Cristóbal, que según su campaña electoral fueron “masivas”, repitió que nadie mejor que él para ser el candidato del PLD y luego el gobernante del país.

“Si estamos abocados a enfrentar situaciones delicadas, ustedes tienen que entender que lo que le conviene a República Dominicana es que en el 2020 la rienda del gobierno caiga en mano de gente con capacidad, gente que sea capaz de entender lo que está ocurriendo y que sepa lo que hay que hacer para evitar que se produzca el colapso de la economía”, sostuvo.

El aspirante presidencial advirtió que hay que tener cuidado “ahora cuando vamos a seleccionar al candidato del PLD, y ya luego el que será Presidente de la República, porque si cometemos el error de seleccionar a una persona que no tenga la capacidad para hacer frente a los desafíos que vienen por delante, eso muy bien pudiera tener efectos nocivos para el país, en sentido general”.

Cualquier improvisación puede ser muy dañina, “fundamentalmente sobre la gente más pobre, porque al final de cuenta las crisis a quien termina afectando es a la gente” pobre, admitió.

“Montás recibió apoyo masivo en los actos que encabezó este fin de semana en Brisas del Este y El Libertador, de Herrera, así como en el barrio Moscú y en la calle General Cabral de su natal San Cristóbal, donde arengó a cientos de seguidores que salieron a las calles a repartir volantes casa por casa con sus propuestas de campaña y endosó la precandidatura a diputado por esta provincia del joven Eddy Montás”, se informó en una nota de prensa.

Previamente, Montás encabezó en un hotel de la capital un encuentro con los enlaces y coordinadores de su proyecto presidencial a nivel nacional a quienes trazó las últimas orientaciones relativas a su estrategia de campaña para lo que resta del presente mes.

Montás agregó que él sabe cuáles son las políticas que hay que poner en marcha para que el pueblo viva mejor, “para que puedan vivir de forma decente, para que puedan tener buenos ingresos y para que puedan disfrutar de una vida de calidad”.

Dijo que si después de ayudar a que Leonel Fernández fuera Presidente de la República por tres períodos y Danilo Medina por dos, nada debe obstaculizar que él (Montás) obtenga la Presidencia en el año 2020, “porque sé que estoy en condiciones de ayudar a mi país a seguir progresando”, insistió

Montás prometió “trabajar para que nuestro país se convierta en una sociedad del bienestar y obviamente cuando hablo de convertir a República Dominicana en una sociedad de bienestar, lo primero que me viene a la mente es la salud. No puedo haber bienestar si no hay salud. Voy a establecer una política orientada a que nadie se quede sin salud por falta de recursos”, prometió.

Igualmente, el líder político indicó que establecerá “un verdadero sistema de pensiones para que ningún envejeciente, cuando llegue su edad de retiro, se vaya a su casa a pasar hambre”.

Experiencia de Estado

Montás dijo que los dominicanos no pueden olvidar que cuando el PLD entregó el gobierno en el 2000 había un 27% de la población que vivía por debajo de los niveles de pobreza, que vivía por debajo de los niveles que se requiere para no ser pobre, pero cuando Hipólito Mejía le entregó de nuevo el gobierno al PLD en el año 2004, los pobres eran el 43%.

Expresó que ante esa situación, “lo primero que hicimos por recomendación del compañero Danilo Medina, y quien les habla, fue instaurar el programa Comer es Primero”.

Recordó que cuando el PLD retomó el gobierno en el 2004 el país estaba prácticamente colapsado, estancado, “pero de inmediato comenzó a recuperarse”.

“Es bueno que ustedes sepan que quien encabezó el equipo económico del gobierno que sentó las bases para que este país volviera a crecer y que ese crecimiento se mantuviera con estabilidad, fue su compañero Temístocles Montás”, dijo refiriéndose a sí mismo.

Indicó que, como resultado de los éxitos de esas políticas, “hoy somos la economía más importante de la región. No hay en el Caribe un país que tenga una economía más pujante ni más grande que República Dominicana, ni siquiera Cuba ni Guatemala. Somos la economía más grande del Caribe”, subrayó el aspirante presidencial del PLD.