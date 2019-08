Hipólito afirma que el PRM saldrá fortalecido de sus elecciones internas

Foto: Fuente externa/Hipólito Mejía habla a sus seguidores en Boca Chica.

Boca Chica, provincia Santo Domingo.-El expresidente Hipólito Mejía prometió que si vuelve a la Presidencia de la República, la juventud y las mujeres desempeñarán roles preponderantes en la administración pública, así como en los beneficios de las políticas públicas.

Instó a la militancia a ponerse de acuerdo para escoger a los mejores hombres, mujeres y jóvenes para conformar la boleta del PRM, candidatos de su preferencia en ninguna localidad, dejará que la democracia fluya como debe ser.

“Yo no voy a imponer candidato, por el contrario, soy de opinión de que todos vayamos ahí, a la base de la sociedad, y que la primaria decida el futuro del país. Vamos, dijo, a votar para sacar a esta gente del gobierno, después no me digan que nadie se lo dijo, grábenlo que lo que yo digo lo cumplo», expresó.

Dijo que es un dirigente democrático, que no es irresponsable ni un dictador, ypor eso no impondrá candidatos, sino que llama a sus seguidores a ponerse de acuerdo.

“¡Óigase bien!, ahora son ustedes que deben ponerse de acuerdo, no soy yo que tengo que imponer como un dictador a quienes deberán ser los representantes de las localidades y del partido”, reiteró.

No obstante, dijo que no se puede ser iluso, y que nunca ha vivido de la ilusión. Llamó a sus seguidores a completar el trabajo y revisar el padrón del PRM para comprometer a la gente en asistir a las votaciones primarias.

Expresó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprovechará esta gran oportunidad de la convención del 6 de octubre para fortalecer la democracia interna y la del país, escogiendo por votación libre de su militancia a los más auténticos representantes locales y nacionales para los ayuntamientos, el congreso y la Presidencia de la República.

En un masivo acto de contacto con los seguidores suyos en Boca Chica, el aspirante a la presidencia por el PRM expresó su confianza de que la organización saldrá más unida, más fortalecida, y dispuesta a conformar la Gran Alianza con la sociedad y otras organización políticas y sociales para, en el 2020, derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, sin importar a quien presente como candidato.

“Los felicito por esta reunión, a esta hora, expresa su ferviente voluntad de ganar, eso demuestra que ustedes quieren ser gobierno y que están decididos a votar el 6 de octubre, para sacar a esta gente del Palacio Nacional. ¡óigase bien!, hay que sacarlos del Palacio Nacional. Yo conozco la vía, yo sé dónde están los rinconcitos del Palacio Nacional, ya tengo la experiencia, la experiencia es madre de la sabiduría, vamos a votar, las mujeres, los jóvenes, los viejevos”, expresó.