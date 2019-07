“La fiebre no está en la sábana”: Conflicto Martínez-Haime Thomás

Foto: Máximo Laureano/Acento.com.do/Santiago de los Caballeros.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- El conflicto suscitado entre el alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, y el presidente de la Junta Electoral de Santiago, Haime Thomás Frías Carela, podría terminar con una labor de 20 años del comunicador en esta institución, de los cuales 13 han sido como el principal juez de los eventos electorales.

Hasta ahora, el trabajo de Haime Thomás como presidente de la Junta Electoral de Santiago (JES) no había sido cuestionado por los aspirantes a cargos electivos. Por el contrario, ha sido reconocido por todos los sectores políticos,

No obstante, las denuncias recientes del equipo político del alcalde Martínez Durán y aspirante a la reelección tienen a la posición de Frías Carela «en la jaque”, luego que abanderados de la causa del funcionario municipal reaccionaran y exigieran al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) la destitución de Frías Carela del cargo, por considerar que ha violado las reglas establecidas para que un juez pueda actuar con competencia electoral.

El juez titular y presidente de la JES ha respondido que mantiene la posición de que si un partido de los que compiten lo adversa, deja el cargo y no la profesión

“Es la aclaración 100 que he hecho desde que fui escogido presidente de la JES. Dejé claro que debía ser designado por unanimidad y que primero soy comunicador, profesión de la que vivo, y después juez electoral. Mi gestión ha sido aprobada por todos los partidos, lo que importa”, planteó Haime Thomás en un mensaje colgado en sus redes sociales.

La posición del alcalde Martínez Durán y sus correligionarios están sustentadas en las críticas que ha hecho en las redes sociales el comunicador, productor y presentador del programa “La Revista” que se dinfunde por Telenuniverso, canal 29.

En comentarios que han despertado la desconfianza de los “abelistas”, Frías Carela afirma que los números del alcalde no le dan para ser reelegido en las elecciones del 2020.

El comentarista, quien además produce y conduce el programa “El Patrón de la tarde” de la emisora La bakana 105.9 FM, también ha cuestionado las acciones del ex diputado y, en especial, los conflictos del funcionario municipal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con los distintos sectores de Santiago.

Estos conflictos van desde incautar carretillas a vendedores de vegetales en las calles del centro urbano de Santiago de los Caballeros, atropellos a personas (heridos de balas), actos de crueldad contra animales (muertes de caballos), hasta el incidente del 24 de junio del 2019 en el cual un empleado del ayuntamiento local mató de un disparo a un hermano suyo. Hasta donde han llegado las informaciones, esto fue accidental.

“El alcalde de Santiago ha hecho lo que le ha dado la gana, incluyendo ignorar a sus regidores. Nada es eterno, tiene querella del PRM por malversación. La Fiscalía intima para demandar el desarme de la represiva policía municipal y quiere repostularse, pero los números no les dan”, escribió Haime Thomás en su cuenta de twitter en clara alusión a la gestión del alcalde, nativo de Hato Viejo-Monción, provincia Santiago Rodríguez.

Voces en doble vía

“La democracia se sostiene en la confianza. Sus actores merecen respeto y compromiso de todos; es prudencia. Como partido PRSC, hemos sido testigo de la imparcialidad de Haime Thomás el frente de la Junta Electoral de Santiago. Ha sido buen santiaguero siempre”, ha escrito Rafael (Papito) Cruz, regidor y presidente del Partido Reformista en Santiago.

“Haime Thomás, en todo el tiempo que tiene al frente de la Junta Municipal Electoral, nunca se ha comportado de manera hostil frente a ningún partido. Tampoco ha generado algún tipo de escándalo; se ha manejado con mucha transparencia y objetividad. El PRM mantiene todo el apoyo a Haime”, ha dicho Andrés Cuesto, presidente de ese partido y quien, además, califica el llamado de Abel Martínez como una exageración.

“Es un tremendismo de parte de Martínez Durán hacer este pedimento”, agrega Cuesto en relación a la exigencia de Albel Martínez para que sustituyan a Haime Thomás.

Al debate entre el presidente de la JES y el acalde se han sumado una serie de opiniones de comunicadores, políticos y otros ciudadanos con distintos puntos de vista sobre el tema.

“La fiebre no está en la sábana”, ha dicho el periodista José Ernesto Devárez en su cuenta de Facebook.

“Señores, lo que Haime ha dicho es en condición de comunicador, no de presidente de la Junta Municipal Electoral”, sostuvo a su vez Leonardo Miguel Pérez Torrez.

“Pero por su condición de presidente de la Junta hay comentarios que no le van. Del presidente de la Junta Central Electoral, todos sabíamos su afinidad con Leonel Fernández, tanto que hoy día es uno de sus principales promotores. Pero nunca se le vio dar unas declaraciones tan desacertadas. Si Haime no tiene la facultad de poder respetar el cargo que tiene y solo respeta su trabajo de comunicador, pues que renuncie a su honorífico cargo”, opinó a su vez Oscar Fajardo en respuesta al ciudano Pérez Torrez.

“Pero como comunicador que se respeta, sabe que se equivocó”, ha escrito por su parte la periodista Mariela López.

“Entiendo que lo expresado por Jaime Thomas fue en calidad de comunicador y no como presidente de la Junta; tenemos que aprender a separar a la persona del cargo, pero hay muchos roca izquierda que no entienden ni entenderán nunca”, manifestó a su vez Juan Ventura.

“Haime es serio, lo que pasa es que no hace coro. Lo que es es y no coje pesitos. Apoyo a Haime”, ha opinado la ex diputada Fidelia Pérez, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Además de demandar a la JCE la sustitución de Haime Thomás Frías Carela, el equipo político del acalde Abel Martínez ha iniciado un plan de ataques y denuncias contra el comunicador.

Fernando Ramírez, vocero particular del alcalde, ha colgado una serie de denuncias en sus cuentas de redes sociales donde habla de presuntos beneficios de empresas cuya propiedad es atribuida al comunicador, quien inició en 2006 su gestión al frente de la Junta Electoral de Santiago (JES).

Abel Martínez Durán resultó ganador en 2016 de las elecciones municipales y se convirtió en el primer alcalde del PLD, desde 1990.