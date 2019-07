Foto: Mery Ann Escolástico

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De la mano de la iniciativa Creando Futuro RD, Nikauly de la Mota y su fundación “Nikauly a todo Corazón” realizarán un entrenamiento de alta gestión pública para que políticos, servidores públicos y aspirantes lleven a cabo una gestión ética y de valores.

El entrenamiento lleva por nombre “El Juego más importante que debes ganar para cambiar una nación” y será impartido por el master coach internacional Héctor Teme. En él, brindará las estrategias necesarias para desempeñarse de manera competente en la gestión pública.

La actividad tendrá dos modalidades. La primera, dirigida a líderes políticos, será el lunes 5 de agosto de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

Para inscribirse en esta, las personas encargadas instaron a establecer contacto con la fundación, ya que ofrecen paquetes en dependencia de que sea asistencia individual o con un equipo de trabajo.

La segunda modalidad está dirigida a líderes empresariales. Tendrá una duración de tres horas (de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche) por un costo de RD$3 mil pesos.

Ambos se llevarán a cabo en el hotel El Embajador.

El objetivo de los entrenamientos es “hacer todo lo posible para impedir que comportamientos faltos de ética sigan calando en la sociedad, aportando herramientas y conocimientos a funcionarios públicos y futuros líderes políticos”.

De la Mota recalcó la importancia de concientizar a los aspirantes de la llamada nueva generación de que “si te vas a presentar, esto no es una fiesta ni es un relajo. Todo esto, “para que tengamos de dónde escoger, no que tengamos que escoger porque no hay de dónde”.

Sobre la sangre nueva y la gestión de Medina

Al ser cuestionada por la prensa, Nikauly de la Mota expresó que la vicepresidenta Margarita Cedeño está “a tiempo de estar a tiempo” para candidatearse a la presidencia de la República Dominicana.

Sobre la gestión de Medina, manifestó que gracias a su labor hoy en día empresarios de mucho éxito entraron hace años al tren gubernamental. Para la también comunicadora, se ha creado una “conciencia tan alta que ahora las personas que no tienen necesidad de hacer política, sueñan con hacer política”.