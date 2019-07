Caram: “Imprudente propuesta para rehabilitar al presidente Danilo Medina”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), tildó como una imprudencia y una indelicadeza del presidente y del secretario general de la organización, ingeniero Federico Antún Batlle y Ramón Rogelio Genao, de proponer una modificación a la Constitución para rehabilitar al presidente Danilo Medina para las elecciones de 2024.

Entrevistado en el programa Tres a la Semana, que producen los periodistas José Miguel Carrión y Daniel Candelario por Cinevisión, Canal 19, Caram indicó que en su reunión del pasado lunes, el Directorio Presidencial del PRSC no tocó ni mencionó ese tema, por lo que la propuesta de ambos dirigentes se hizo de manera inconsulta, imprudente e indelicada.

Dijo que no le extraña que el ex presidente Hipólito Mejía pidiera una reforma constitucional para quitarle el impedimento de repostulación al presidente Medina porque “es sabido» que entre ellos «hay excelentes vasos comunicantes”.

Afirmó que la sugerencia de modificación a la Constitución de Quique Antún y Genao la hicieron a título personal, ya que esa no es la posición institucional del Partido Reformista.

Opinó que la propuesta de modificación de ambos dirigentes debe discutirse a fondo en el partido colorado, que podría rechazarla. A juicio de Caram, una eventual reforma a la Constitución de la República debe plantearse después de las elecciones generales de 2020, “porque no se sabe qué podría pasar en una Asamblea Constituyente que pueda reanimar al presidente Medina a presentarse como aspirante a los próximos comicios”.

Caram resaltó que en sus 22 años de gobierno, el fenecido presidente Joaquín Balaguer nunca reformó la Constitución de la República, y cuando lo hizo fue para recortarse dos años a su último mandato por las exigencias que le hicieron distintos sectores, encabezados por el Partido Revolucionario Dominicano y su líder, José Francisco Peña Gómez.

Aseguró que tanto Antún como Genao ignoraron una decisión tomada por el Partido Reformista en su reunión del pasado lunes por el Directorio Presidencial del PRSC para que el tema de la modificación constitucional sea debatido después de las elecciones de 2020.

“Cualquier cosa puede pasar”, subrayó Caram, que no descarta que si se hace la modificación constitucional antes de las próximas elecciones se arme un alboroto “y surjan travesuras” para que el presidente Medina se vea alentado a presentarse a la nominación presidencial para los próximos comicios.

Agregó que en su anuncio de que no buscaría la repostulación a las próximas elecciones, Medina no lució tan convencido y mantiene un activismo político con los aspirantes a la nominación presidencial del PLD para trazar estrategias en contra del ex presidente Leonel Fernández.

Dijo que no ve una resignación profunda del danilismo, a pesar del anuncio de no buscar la repostulación, “y por eso debemos estar como la guinea tuerta”. El ex gobernador del Banco Central y dirigente político proclamó que el país merece sosiego y no ser sometido a los continuos sobresaltos en el plano político.