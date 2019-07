Foto: Acento.com.do/Archivo/Carlos Amarante Baret.

Santo Domingo.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante Baret,consideró que Leonel Fernández debe de emular el gesto del presidente Danilo Medina, desistiendo de sus aspiraciones de volver a gobernar la República Dominicana.

Amrante Baret valoró como positiva la decisión del presidente Danilo Medina de no aspirar a la reelección, para dar paso a la renovación que se debe dar en la organización política oficial con la presentación de un candidato que le inyecte la sangre nueva que lo revitalice.

“En su discurso, el presidente Danilo Medina se presentó como un auténtico estadista desprovisto de todo interés particular, empeñado en el bienestar de su partido y del país; ese gesto debe ser emulado por el compañero Leonel Fernández, quien debe ponerse a un lado para dar paso a otro miembro de la fábrica de presidentes que él mismo anunció”, expresó.

“Exhortamos al ex presidente Leonel Fernández a que actúe cónsono con lo que proclamó ante el país, de que el PLD es una fábrica de presidentes, y eso es sólo posible si él se pone a un lado y da oportunidad a otros aspirantes, que tienen el mismo derecho y condiciones para ocupar la Presidencia de la República”, agregó Amarante.

Dijo que una fábrica en un partido tan grande como el PLD no debe limitarse a dos figuras, en este caso el presidente Medina, quien en un gesto civilista y democrático anunció que no buscará la reelección, y el ex presidente Fernández, quien ha gobernado por 12 años en tres periodos y aspira a la presidencia por una cuarta y quinta ocasión.

Afirmó que a pesar de que Fernández y sus seguidores constituyen un grupo minoritario a lo interno del partido oficial, desde hace años encabezan una feroz, despiadada e irrespetuosa campaña de ataques contra el presidente Medina, violentando la disciplina interna del PLD.

Agregó que con su proceder, tal como dijo Medina en su discurso, los leonelistas desataron estas campañas con el único objetivo de minar el amplio apoyo popular con que cuenta la gestión presidencial actual y evitar la competencia interna en el PLD que disputara la candidatura presidencial en igualdad de condiciones.

“En este accionar y con este activismo en contra de la gestión de Danilo Medina, al parecer Leonel no midió el alcance de sus actos, constituyéndose en la verdadera oposición al gobierno del partido que él preside, un papel que debió desempeñar la oposición política representada en otras organizaciones”, expresó Amarante, quien está seguro de que ese proceder el ex mandatario lo pagará caro en las primarias abiertas del 6 de octubre para elegir al candidato presidencial del PLD.

Amarante recordó que desde el inicio de sus recorridos proselitistas para promocionar sus aspiraciones presidenciales, iniciados el 29 de mayo de 2018, fue el primero en proclamar la necesidad de que al partido se le inyecte sangre nueva.

“Siempre dijimos que confiábamos que el presidente Danilo Medina apostaría por la renovación y el cambio a lo interno del PLD, y en su discurso de este lunes, en el que anunció que no buscará la reelección presidencial, lo acaba de confirmar. Consideramos que ese gesto debe ser emulado por el compañero Leonel Fernández y alentar a sus seguidores con condiciones para optar por la Presidencia, a que compita por la candidatura. Ese gesto lo retrataría como un auténtico demócrata desprovisto de ambiciones desmedidas”, afirmó Amarante.