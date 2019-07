PLD «luce sin dirección», lamenta José Ramón Peralta

Foto: Acento.com.do/Archivo/Los principales dirigentes del PLD encabezados por el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.

Santo Domingo (EFE).- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó este jueves que «en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central; es un partido que luce sin dirección y eso no es bueno ni para nuestro partido, ni para la democracia».