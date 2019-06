PCT pide a sectores rechazar reelección de Danilo Medina

Foto: Acento.com.do/Archivo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El secretario general del Partido Comunista del Trabajo (PCT), Manuel Salazar, llamó este martes a los “sectores progresistas del país” a rechazar la reelección presidencial del presidente Danilo Medina, en cualesquiera de los escenarios en los que se presente el proyecto.

Salazar expresó que las pretensiones reeleccionistas siempre han sido imposición sobre la base de los recursos del Estado.

“Nada han tenido de democráticas, ni han servido a la democracia”, indicó.

Destacó que la reelección ha conducido siempre al mal uso y abuso del dinero público, dado que el gasto en que se incurre para financiar la reelección, se vuelve en impuestos para el pueblo, o en más recortes de servicios públicos.

A continuación, la declaración de Manuel Salazar:

Sin dilema

La reelección debe ser rechazada.

Manuel Salazar

El PCT, como todos los sectores progresistas del país, hemos rechazado la reelección presidencial, provenga de donde provenga. Lo hicimos durante los gobiernos de Balaguer. Rechazamos la pretensión reeleccionista del amigo Hipólito Mejía; rechazamos las del expresidente Leonel Fernández y las que ha promovido el actual presidente Danilo Medina, incluyendo, por supuesto, la en curso.

1.- Las pretensiones reeleccionistas siempre han sido imposición sobre la base de los recursos del Estado. Nada han tenido de democráticas, ni han servido a la democracia.

El continuismo, del cual la reelección es una expresión, siempre ha apuntado a la preservación del caudillismo, y este propende a la dictadura, así sea «ilustrada».

2.- La reelección ha conducido siempre al mal uso y abuso del dinero público. El alto gasto en que se incurre para financiar la reelección, se vuelve en impuestos para el pueblo, o en más recortes de servicios públicos.

El pueblo termina pagando de alguna manera el gasto de la reelección.

3.- La reelección suele ir acompañada de amenazas a las libertades públicas y los derechos democráticos.

Lo ocurrido ayer lunes, 24 de junio, frente al Congreso Nacional, confirma que la represión política, o de otra índole, es compañera segura de los propósitos reeleccionistas.

4.- Si el presidente Danilo Medina logra la reforma constitucional para habilitarse la repostulación presidencial, irá con todo para ganar. No va a meterse en eso para perder, y hará todo para no perder.

Quizás no gane, pero no pierde. Y esto de no ganar, y no perder y seguir en la jefatura, podría tener un costo elevado para todo en el país, especialmente para el pueblo, en una cuestión tan sensible, lo repito, como son las libertades públicas y los derechos democráticos.

Entonces, no debe haber dilema en la lucha contra la reelección, que en este momento, adopta la forma de No a la reforma constitucional.