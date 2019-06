SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Guido Gómez Mazara, aseguró este domingo que los intentos de rehabilitar a Danilo Medina mediante un cambio en el ordenamiento constitucional constituyen una maniobra política orquestada con la intención de garantizarle al mandatario un bajadero electoral, y al mismo tiempo, sorprender en lo inmediato a sectores de oposición para condicionar la participación de sus fuerzas en las elecciones del año 2020.

Para el abogado y profesor universitario, los intentos de habilitación presidencial del actual mandatario pretenden seducir a una franja de la principal fuerza opositora y líderes de otros partidos sobre el alegato de que no será un competidor en lo inmediato y su pasividad en el venidero torneo electoral representa la posibilidad de victoria de las fuerzas adversas al PLD porque el potencial candidato de su organización no gozaría del favor del gobierno, y en el terreno práctico tal postura, crea las condiciones para que el uso de los recursos públicos posibilite una competencia donde lo clientelar no sea un factor determinante para los resultados en los comicios del año 2020.

Señaló que en el sector afín al presidente Medina le urge sobrevivir políticamente más allá del año 2020 debido a la no viabilidad de los proyectos presidenciales articulados desde su corriente, y la única garantía de preservar compactado su grupo es utilizando un mecanismo que legalmente cree las condiciones para que los suyos se sientan protegidos a su salida del poder.

Gómez Mazara advirtió que la opción de habilitar a Medina Sánchez para ser posible, él cree que “puede tomarle el pelo” a los liderazgos fundamentales del espectro electoral opositor convenciéndolos de que sus distancias con su rival interno acercarían niveles de entendimiento, y en una acción combinada producir una victoria electoral del candidato oficial del principal partido de oposición.

Recordó que en todos los partidos existen exponentes del pragmatismo que podrían “comprar” el alegato de que sin la resistencia del gobierno se alcanza el triunfo con mayor facilidad, pero ese esquema obedece a una trampa política habilidosamente orientada y si algún líder del variopinto opositor cae en ese tipo de entendimientos la sociedad sabrá como identificarlos y castigarlos electoralmente.

Para el dirigente perredeísta, el sólo intento de rehabilitación de Danilo Medina para el año 2024 refleja la vieja concepción sobre los líderes iluminados que por décadas ocuparon el centro del debate político y eclipsaron los liderazgos alternativos, generando un inmovilismo en la sociedad que, afortunadamente el actual marco constitucional al limitar a dos períodos el ejercicio presidencial envía una señal de que no es posible volver por los senderos en que el solio presidencial era ocupado de manera ilimitada.

Finalmente, dijo que en la medida que el calendario electoral pautado por la JCE se aproxime serán intensas las maniobras e intentos por habilitar a Medina Sánchez y que sus acciones se inscriben en una lógica divorciada del modelo democrático institucional que siempre propugna por el respeto a la constitución, el estímulo del relevo y emergencia de nuevas propuestas políticas.