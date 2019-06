Foto: Acento.com.do/Archivo/Danilo Medina y Leonel Fernández, en la más reciente reunión del Comité Político.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Presidente Danilo Medina “prácticamente ha dado luz verde” para que se impulse un proyecto de reforma constitucional en el Congreso Nacional, declaró el diputado peledeísta y danilista Elpidio Báez.

El legislador expresó que el gobernante habría impartido las instrucciones luego de que recibiera el respaldo de las 20 familias de mayor influencia en la sociedad dominicana durante un encuentro celebrado en Cap Cana.

Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los principales promotores del proyecto en el Congreso, y habló en el programa Propuesta de la Noche por Digital 15.

“No es que sea una decisión que se esté discutiendo, la decisión ya fue tomada, contamos con los votos necesarios para presentarla y en los próximos días ustedes estarán recibiendo la noticia de que se estará dando inicio a este proceso a través de una de las dos cámaras del congreso”, expuso el legislador.

Resaltó las declaraciones del ex presidente Hipólito Mejía, aspirante a la nominación presidencial por el PRM, dejando a los diputados de su corriente en libertad de votar por lo que dicte su conciencia a la hora de que se presente la reforma.

Descartó que una reforma constitucional para viabilizar la repostulación de Medina en el 2020 provoque una división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y llamó al ex Presidente Leonel Fernández a no escuchar “a los terroristas” que tiene a su lado

Indicó que Medina “no solo es el candidato mejor valorado” y quien garantiza la continuidad en el poder del Partido de la Liberación Dominicana, sino que la representación máxima del empresariado nacional, “las 20 familias de mayor influencia en la sociedad dominicana, les manifestaron su apoyo en un encuentro celebrado el miércoles pasado en el complejo turístico de Cap Cana.

El crecimiento y la estabilidad económica ha sido la razón fundamental que motiva ese respaldo de la cúpula empresarial, según el legislador.

Báez entiende, además, que la reforma constitucional se justifica para corregir “la injusticia” que se cometió en el 2015 al privar al Presidente Danilo Medina de un derecho fundamental establecido en la propia Carta Magna, el de elegir y ser elegido

“Esa es una discriminación odiosa. Cuando se le permite a Leonel Fernández presentarse habiendo sido tres veces presidente, cuando se le permite a Hipólito Mejía presentarse habiendo sido presidente y habiendo optado una vez a la reelección, Danilo Medina no podrá jamás ser candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República”, observó el diputado Báez.

Es decir, explicó, que si Danilo Medina llega a tener la condición de ex presidente, sería el único ex presidente que no puede presentarse a cargo alguno, pero Leonel e Hipólito sí pueden presentarse. Esa es una discriminación que contradice la propia Constitución”.

Elpidio Báez descartó que una reforma constitucional para viabilizar la repostulación de Medina en el 2020 provoque una división a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y llamó al ex Presidente Leonel Fernández a no escuchar “a los terroristas” que tiene a su lado.

“Yo conozco a este partido (al PLD) y yo les puedo asegurar que el Presidente Medina tiene el control de todas sus estructuras, del Comité Central, del Comité Político, de la mayoría de los presidentes de los comités intermedios y de las estructuras de bases”, afirmó el diputado, representante del Distrito Nacional.

Báez rechaza que en el PLD sea posible el surgimiento de una tercera opción para las elecciones del 2020 como han estado planteando otros dirigentes importantes, entre ellos el ingeniero Temístocles Montás y la Vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. En su opinión, solo Danilo Medina y Leonel Fernández aseguran el triunfo del PLD en las venideras elecciones, pues el resto de los aspirantes a la nominación presidencial tienen “escaso respaldo electoral”.