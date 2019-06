Alfredo Pacheco: Jamás participaré en tratativas para reformar la constitución

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado Alfredo Pacheco reiteró, que sobre el tema de la reforma constitucional que se debate en estos momentos en el país, está aferrado a apoyar de forma irrestricta, la decisión política tomada por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, del cual es miembro de sus máximos organismos,

El expresidente de la Cámara de Diputados calificó “Fake News”, falsas noticias, falsos rumores, que pretenden vincularlo en tratativas para lograr la reforma a la Constitución de la República.

“Soy Diputado de la República para defender los mejores intereses de mi país y de mis representados, todos mis esfuerzos están dirigidos a tener un buen desempeño legislativo y a impulsar el triunfo de mi partido PRM en las próximas elecciones nacionales”. Expresó el legislador perremeista.

Continuó afirmando: “Mi trayectoria política en todos estos años ha sido coherente y de transparencia total, he sido un hombre de partido y lo seguiré́ siendo, más aún, en esta coyuntura histórica que vive nuestra nación, y en cualquier otra, por más difícil que sea, nuestras acciones políticas están en consonancia con las de mi Partido el Revolucionario Moderno, y nuestro precandidato presidencial Luis Abinader».

Pacheco, diputado PRM-DN, hizo un llamado a la población y a los seguidores del PRM a que no se dejen abrumar con rumores que buscan involucrarlo en la lucha interna de un partido, según él, no ha resuelto los grandes problemas nacionales y que tampoco ha podido resolver sus graves problemas internos, del cual no es miembro.

“Por lo tanto, reafirmo que no he participado ni participaré en tratativas para lograr una reforma constitucional en estos momentos, porque mi partido así lo ha determinado, y por lo tanto rechazo tajantemente todas estas falsas noticias (Fake News). “FALSO DE TODA”, FALSEDAD” Terminó afirmando el diputado Alfredo Pacheco.