Foto: Acento.com.do/Archivo/Julio César Valentín Jiminián.

SANTIAGO, República Dominicana.-Julio César Valentín Jiminián, quien ha sido el promotor principal de la reelección presidencial del Presidente Danilo Medina desde la provincia de Santiago, desmintió este martes que fuera a depositar un proyecto de ley que declararía la necesidad de reformar la Constitución para restablecer al presidente Danilo Medina el derecho de postularse por tercera ocasión para los comicios del entrante año 2020.

Tras la versión que circuló desde el lunes en redes sociales y algunos medios de comunicación, los reporteros que cubren las fuentes de política y Congreso Nacional se apostaron en el Palacio Legislativo a la espera del senador y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de Santiago de los Caballeros.

El senador había sido señalado como el autor de la propuesta legislativa, que supuesta representaría este martes en el Senado, pero despejó las dudas al declarar a los periodistas que no estaba allí, para presentar tal proyecto, sino atendía a su agenda normal de trabajo como legislador.

“En mí no coloquen autorías de iniciativas que no son ciertas. Ese tema no se ha debatido en mi presencia y nadie puede tomar decisiones por mí”, dijo el senador de Santiago, al ser cuestionado en relación al tema.

Julio César Valentín Jiminián, miembro del grupo de los 35 del Comité Político del PLD, fue elegido como senador en 2010, tras derrotar a Orlando Jorge Mera, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), está en su segundo mandato, luego que ganara el puesto al empresario Rubén Reynoso, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en 2016.

En la actualidad el senador de Santiago, busca un tercer período en el Congreso y ha montado en la provincia varias actividades en apoyo al presidente Danilo Medina, de quien dijo es tiempo de que hable, si va o no va.