El aspirante a alcalde Bartolomé Pujals lanza consulta ciudadana “Capital dime klk”

Santo Domingo, Distrito Nacional.- El aspirante a alcalde del Distrito Nacional, Bartolomé Pujals, lanzó este viernes la consulta ciudadana Capital dime klk, mediante la cual busca conectarse con los barrios y sectores de la capital para escuchar sus ideas acerca de la problemática de la ciudad.

La consulta arrancó con un encuentro en el barrio Los Guandules en el que participaron más de 50 líderes comunitarios, quienes se refirieron al abandono del mercado municipal, la contaminación, la inseguridad ciudadana, la carencia de canchas deportivas y centros culturales, la ocupación de los espacios públicos, la falta de aceras, la amenaza de desalojo, entre otros, como los principales problemas del barrio.

Los dirigentes comunitarios coincidieron en que las autoridades municipales no hacen caso a sus reclamos y que se sienten indefensos ante el clima de inseguridad que se vive en las calles donde son comunes los atracos, la violencia y la represión policial contra la juventud.

Mientras que Bartolomé Pujals dijo sentirse impresionado ante el cúmulo de problemas enunciados por los vecinos y declaró que entre más penetra los barrios más resalta la indiferencia del poder ante los problemas de la gente.

“Cuando la gente describe la realidad en la que vive, cuando escucho los jóvenes que quieren emigrar porque no tienen esperanza, cuando los mercaderes dicen que sienten burlados por las autoridades municipales, al igual que ellos me lleno de impotencia, pero recapacito y me digo a mí mismo que tenemos que redoblar la lucha y los esfuerzos por cambiar esta fatídica realidad”, expresó Pujals al participar en la consulta ciudadana.

Agregó que no iba allí con un saco de promesas porque “no soy un demagogo, lo que vengo es a escuchar a la gente y compartir mi visión de una ciudad para la gente, una ciudad que acoja a todos sus ciudadanos, una