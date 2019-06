Tony Raful dijo hay degradación de formación ideológica en la política

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tony Raful considera que en República Dominicana ha habido una degradación del debate y la formación ideológica del escenario político “hoy día aquí hay una ausencia total de argumentación teórica ideológica, aunque las ideologías han cambiado no implica que desaparezca el basamento ideológico político de la formulaciones de los Estados, eso no indica que no se discuta el Estado social, eso no indica que no se discuta las acciones para convertir la gobernabilidad de un país en una participación colectiva desde sus fuerzas más sanas democráticas”.

Asimismo Raful dijo “aquí lo que hay es una renuncia total al proceso democrático, aquí ha habido una corrupción en grado generalizado como jamás se había conocido en la sociedad dominicana, una degradación al sector político, el pueblo dominicano ha sufrido un retroceso en términos políticos, ha habido una suplantación de la voluntad democrática de las organizaciones en sentido general, siempre hay excepciones pero no son suficiente para garantizar un reordenamiento de la nación democrática”.

En cuanto a la modificación de la constitución el político sostuvo “hoy día se están discutiendo temas que debieron concluir en el siglo pasado en la República Dominicana, nosotros no debíamos de convertir la modificación constitucional en un tema político crucial en nuestro país o simplemente de candidatura”, estas declaraciones las ofreció el domingo a la media noche en el programa Vamos con Fabio Ureña Ortiz de la producción de Ángel Puello Televisión Group por Color Visión.

Tony Raful también señalo que hay que cambiar la sociedad, las estructuras sociales, nuestro comportamiento, conducta y nuestra precaria formación no solamente en términos políticos sino término educativo y social porque según dijo estamos en medio de una gran inequidad, en medio de grandes injusticias, evidentemente por que los pueblos de poderes siguen jugando a sus propios intereses.