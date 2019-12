Enseñanzas para nuestra vida. Las Leyes de la Espiritualidad Hindú

En días pasados, aunque no estoy en las redes sociales, tengo la oportunidad de enterarme por medio de mis hijos de lo que mucha gente publica. Fue así cómo vi una publicación de mi sobrina Sarah, le solicité me lo enviara. Trataba sobre las Cuatro Leyes de la Espiritualidad Hindú. Me gustó tanto y es por eso que hoy quiero compartirlas con los amigos que me leen.

Las 4 Leyes Espirituales de la India.

PRIMERA LEY:

LA PERSONA QUE LLEGA A TU VIDA ES LA PERSONA CORRECTA

Es decir que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están ahí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación.

SEGUNDA LEY:

LO QUE SUCEDE ES LA ÚNICA COSA QUE PODÍA HABER SUCEDIDO

Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestra vida podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el “Si hubiera hecho tal cosa hubiera sucedido tal otra…”. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante.

TERCERA LEY

EN CUALQUIER MOMENTO QUE EMPIECE ES EL MOMENTO CORRECTO

Todo empieza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es ahí cuando empezará.

CUARTA LEY

CUANDO ALGO TERMINA, TERMINA

Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia.