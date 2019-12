Son cuatro amigas de Valparaíso, se presentan en Instagram como un «colectivo interdisciplinario de mujeres» llamado Lastesis, y fueron las creadoras de la aplaudida y viralizada intervención Un violador en tu camino, que representaron unas 200 mujeres en varios espacios públicos de Santiago en el marco del Día mundial contra la violencia machista. Con los ojos vendados y a ritmo de una base electrónica, bailan y cantan la letra, todas a una:

«Un violador en tu camino», como denominaron las feministas chilenas su representación contra el patriarcado, ha copado en la última semana las redes sociales y este viernes 29 de noviembre se transformó en el himno de la lucha contra el patriarcado más allá de la Cordillera de los Andes y el océano Pacífico. El motivo fue el «día en contra de la violencia de género» instituido por laAsamblea General de las Nacional Unidas por la fecha del asesinato de las Hermanas Mirabal por la tiranía trujillista. Así es cómo los Andes se encuentran con el Caribe.

Esta es la letra de la canción ‘El violador eres tú’

El patriarcado es un juez,/que nos juzga por nacer/y nuestro castigo/es la violencia que no ves./El patriarcado es un juez,/que nos juzga por nacer/y nuestro castigo/es la violencia que ya ves./Es feminicidio/Impunidad para el asesino/Es la desaparición/Es la violación/Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía/Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía/Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía/Y la culpa no era mía, ni dónde estaba , ni cómo vestía/El violador eras tú/El violador eres tú/Son los pacos (policías)/Los jueces/El estado/El presidente/El estado opresor es un macho violador/El estado opresor es un macho violador/El violador eras tú/El violador eres tú/Duerme tranquila niña inocente,/sin preocuparte del bandolero,/que por tus sueños dulce/y sonriente vela tu amante carabinero./El violador eres tú/El violador eres tú/El violador eres tú/El violador eres tú.

La letra es del colectivo feminista chileno “LasTesis” y rápidamente difundido entre los colectivos de diferentes ciudades del mundo –incluyendo a Santo Domingo (Ver Acento:https://acento.com.do/2019/actualidad/8755435-colectivos-y-ciudadanas-realizaran-la-intervencion-publica-un-violador-en-mi-camino/). El video de la primera protesta en Santiago de Chile el 25 de Noviembre pasado lo pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GF5WnTnPqMs&feature=emb_rel_pause

Esta letra puede significar un salto cuántico del marco ideológico fundamental de la liberación feminista.El catalizador fue un sobrino, estudiante de derecho, quien al preguntarme si tenía sentido el texto del colectivo santiaguino (hablo de Chile). Ni corto ni perezoso, le explique que es un ¡salto cuántico! De más está decirle que tuve que explicarle lo de salto cuántico.

La “física cuántica” está en la frontera del conocimiento y, por ello, estamos sufriendo un cambio paradigma de la comprensión de la realidad micro y macro cósmica. Por lo tanto, cualquier nueva data científico que afecta nuestro conocimiento se le llama como “salto cuántico”. En el caso del significado detrás del fenómeno del himno “Un violador en tu camino” tiene varios niveles de interpretación:

1° Apelar a la denuncia del “orden patriarcal” establecido con la “Revolución Neolítica” (hace unos 10,000 años en la región mesopotámica) que produjo la civilización humana y el paso de la vida nómada de los cazadores a la sedentaria de los agricultores, al disponerse la especialización del género femenino humano a la crianza y la casa; mientras, los hombres se constituyeron en “patriarcas” en la familia y en el clan. Es una toma de conciencia de que la subordinación del género femenino al masculino esla clave del autoritarismo en las instituciones sociales: sea familia, economía, política y sociedad. Es sobreponerse a la visión simplista del ideologismo que cree en la sociedad sin clases pero continua con un orden patriarcal que invisibiliza a la mujer y a las mujeres, en todos los espacios y en todos los tiempos.

2° Recurren a la manipulación machista de la justicia a través de jueces que tratan de demostrar que la “culpable” es la presunta víctima por provocadora al ir vestida impúdicamente o sola por lugares sombríos. Sin medias tintas, las autoras agregan como párrafo final, la estrofa del Himno de los Carabineros de Chile que dice la razón machista de la “protección” policial cuando cantan: «Duerme tranquila niña inocente,/sin preocuparte del bandolero,/que por tus sueños dulce/y sonriente vela tu amante carabinero». Una clara simbiosis de superioridad machista y prepotencia armada.

3° Abordan un tópico de la ultraizquierda anarco-nihilista o de la más delirante derecha libertaria anti-estatal, cuando llegan a señalar que toda la retórica machista y las argumentaciones pseudo-religiosas están enmarcadas en la frase: El Estado opresor es un macho violador. La violación no se queda en el rompimiento de himen, ni la violencia en contra de la voluntad de “atropellada”, sino por la “institucionalidad societal” que va desde el juez, el policía, el Congreso, hasta el mismo Presidente, ya que todos participan de la sociedad cínica de victimizar a las mujeres ya sea acusándolas de “brujería” o de ridiculizar sus derechos a ejercer sus principios sobre su cuerpo para seguir creando la falacia de que la mujer es la encarnación diabólica de la lujuria y el pecado.

Creo que el aporte de Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa Stange y Lea Cáceres dieron vida al colectivo interdisciplinario de mujeres “Las Tesis”, hace aproximadamente año y medio buscando dar visibilidad a las protestas femeninas contra la violencia de género, han dado el palo para unir a las mujeres desde lo más profundo de la militancia revolucionaria. Siento que es merecido honor a Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, las mariposas que honramos con el Día Internacional contra la violencia de género.

Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa Stange y Lea Cáceres,las cuatro integrantes del Colectivo Feminista «Lastesis», de Valparaíso, Chile, autoras del Himno contra la violencia de género, que se virilizado en América Latina.