ATAJAR

El verbo que consta en el título posee varias acepciones en la lengua española. Estas acepciones son reconocidas conforme se hace, admitiendo lo que el uso ha impuesto. Todas esas acepciones están debidamente asentadas en el Diccionario de la lengua española.

Otras acepciones propias del español de Hispanoamérica se registran en el Diccionario de americanismos que elaboró la Asociación de Academias de la Lengua Española. Las definiciones para esos usos están identificadas con toda propiedad.

A pesar de todo lo que se ha escrito más arriba hay que mencionar que en el habla de los dominicanos existe un uso del verbo atajar que no ha sido inventariado. Este uso es el que corresponde a la acción que lleva a cabo una persona que detiene a otra por un momento sin importar el motivo o propósito de la acción.

Hay que suponer que quien refiere la acción de haber sido atajado o quien atajó a la otra persona refiere la acción ya pasada y sabe que duró poco tiempo y por eso utiliza ese verbo.

Un ejemplo del uso es posible que sirva para aclarar el empleo del verbo atajar en el habla de los dominicanos. "Alcanzó a verme en el corredor y me atajó para disculparse conmigo".

Este verbo no figura hasta ahora en los lexicones diferenciales del español dominicano. Por este medio se deja constancia de lo que se piensa con respecto a este para que los lexicógrafos lo tomen en cuenta.

CAER

El verbo caer tiene sus significaciones convenientes que se han acreditado en el tiempo con el uso inveterado. Son muchas las acepciones que los lexicólogos han redactado para resumir los usos ya mencionados. Aparte de esos usos muchos países de la América española también han añadido usos al verbo que han ampliado el campo de acción de este.

El verbo en República Dominicana goza de usos que no se conocen en otros países de habla hispana y otros que son compartidos con otros hablantes de español de América.

Entre los considerados americanismos del verbo caer de uso en el habla de los dominicanos se encuentra, “Atacar a una persona o a una cosa”. Otra acepción es, “Atacar una plaga a una planta o fruto”. Una acepción más, “Empezar a mostrar un determinado comportamiento”. La más importante para el propósito de este estudio es, “Hacer alguien una visita”. Diccionario del español dominicano (2013:126).

Otra acepción particular en el español dominicano para el verbo caer es cuando después que una persona del sexo masculino “ataca” a una mujer y esta “cae”

Se apuntó más arriba que la significación más importante aquí es la que se consignó, “hacer alguien una visita” porque a esta hay que introducirle un matiz. Una persona “cae” de visita en casa de alguien”, cuando lo hace de manera imprevista, sin anunciar su intención. Se ha oído el uso aún en el caso de llegar o aparecerse (presentarse) en un sitio aun cuando no se trata de una visita.

Otra acepción particular en el español dominicano para el verbo caer es cuando después que una persona del sexo masculino “ataca” a una mujer y esta “cae”. No hay nada de trágico en el episodio de atacar y caer. En realidad, es cuando una persona joven o vieja, hace la corte (enamora) a otra persona y la última corresponde. No debe malinterpretarse la escena descrita porque equivale a “caer en las redes del amor”.

La mayoría de las acepciones que trae el diccionario cuyo título se mienta más arriba están avaladas con las citas correspondientes al uso, extraídas de la literatura dominicana.

No es el objetivo de esta sección entrar en las locuciones que comienzan por el verbo caer, pero puede recordarse que son más de cuarenta y estas figuran en el Diccionario fraseológico del español dominicano (2016:78-9).

COMANDO

“. . .en su COMANDO de campaña. . .”

Hay palabras que se integran al léxico de un país por circunstancias de variada índole. La palabra que figura en el título caló profundamente en la mentalidad de los dominicanos a raíz de lo que se conoce como la Revolución de Abril del 65.

Luego del uso propio de la palabra en la organización de la resistencia contra la invasión extranjera, la palabra comando voló hacia otros horizontes.

En el español internacional el sustantivo masculino comando debe sus significados primordiales a la organización militar. Además, en lenguaje moderno ha generado por lo menos una acepción en informática.

En República Dominicana la palabra comando ha adquirido usos que le reconocen valores que no son conocidos en otros ámbitos del habla hispana.

La sociedad en su evolución o revolución añade nuevas acepciones a palabras ya conocidas de acuerdo con los usos que imponen las circunstancias

En el habla diaria dominicana se utiliza indistintamente comando o comandante como apelativo entre amigos o conocidos o, para dirigirse a militares y policías sin reparar en el grado militar. En realidad, se utiliza comando como diminutivo de comandante. En ese contexto tiene el significado de “jefe” y se utiliza para halagar a la persona que se reconoce con el apelativo.

En las organizaciones el comando es el conjunto de personas que las dirige; sobre todo sucede así en los partidos políticos. Diccionario del español dominicano (2013:203).

Una acepción que aún no se ha asentado en los diccionarios diferenciales es la que se refiere a comando en tanto “asiento, sede, local desde el que se ejerce el poder de decisiones” de las organizaciones mencionadas más arriba; es decir, se menciona con la palabra comando el lugar (o uno de los locales) en el cual funciona la organización. Este uso es el que se comprueba en la frase de la cita.

Con las acepciones que se reconocen en esta sección se cumple con lo que escribió en el prefacio James A. H. Murray, director del famoso Oxford English Dictionary, que el lexicógrafo trata las cosas en la medida en que es necesario para determinar la significación por el uso de las palabras. Aquí lo relevante es como lo expresa Georges Matoré, “El vocabulario es la expresión de una sociedad”. Histoire des dictionnaires francais (1968:23). (Adaptación al español de RG).

La sociedad en su evolución o revolución añade nuevas acepciones a palabras ya conocidas de acuerdo con los usos que imponen las circunstancias. El uso de estas palabras traduce una nueva situación social, política o económica. Eso es lo que se comprueba con la acepción de comando durante la insurrección de abril del año 1965 en República Dominicana.