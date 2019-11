-Dedicado a mis cómplices de la escritura creativa de «VOSNEIBA» y «Tierra Blanca» de Neiba- (1/de 3)

Todo sujeto, al nacer vivo y viable, nace proveido de un potencial creativo e imaginativo. Ese potencial creativo e imaginativo, dependiendo del contexto y de algunas factores bio-psico-afectivos, educativos, culturales y económicos, entre otros, puede ser ampliado o puede ser sepultado.

Esa acción de anulación o restricción del proceso creativo, en países subdesarrollados y dependientes, como el nuestro, normalmente se inicia, hasta antes del sujeto nacer, y ya nacido, continúa su aniquilamiento, en el hogar, y, lo que es peor, se efectúa también, en la escuela.

Cuando esa dolorosa realidad nos acorrala desde el hogar, desde la familia y desde la escuela, nos vemos compelidos a convivir en una sociedad de «sujetos inviables», con mentes en precariedad, lo que es lo mismo, convivir como robots o como muertos-vivientes, desprovisto de razonamiento, de sentimiento y de pensamiento crítico.

Visto este triste panorama humano, podemos afirmar que esa drplorable realidad, no aparece al azar, ni porque somos «pobres». Esto responde a politicas institucionales de Estado y eso no puede ser admitido y, menos aún, eso no puede, ni debe ser silenciado. Mientras tengamos ese trágico panorama social, no podemos hablar de «revolución educativa».

De ahí la urgente necesidad de construir nuevos espacios de transformación de la mentalidad y la conducta de los sujetos, si aspiramos a una ciudadanía democrática, de derechos y deberes o si queremos una sociedad de gente que piense y que pueda crear, para bien de la educación nacional, para bien de la familia, para bien de la sociedad dominicana y del mundo.

Si aspiramos a la existencia de un sujeto creativo y a una ciudadanía creativa o pensante, en lo inmediato, hay que modificar el actual diselo curricular del Ministerio de Educación y plasmarle saberes que conlleven al desarrollo de la creatividad y de la imaginación en los sujetos, en este caso, en los discente (estudiantes), y, para que esto funcione de manera eficaz, es necesario, habilitar a los maestros en el dominio de métodos y técnicas que les permitan aplicar acciones y contenidos que conlleven a obtener sus objetivos al respecto.

A mis líderes, estudiantes de la maestría en Linguistica Aplicada y en Literatura en la UASD, siempre les digo que «nadie puede dar lo que no tiene». Si el maestro no es un ente creativo, ni imaginativo, ni crítico, ni está dispuesto a asumir esa disposición, entonces seguiremos hacia lo peor, y, eso no es lo que qeremos, como nación.

Hay que adiestrar a los profesores y a la familia dominicana, en el cómo y para qué desarrollar la creatividad y la imaginacion en los sujetos. ¿A qué conlleva esa patriótica acción? ¿Qué nos asegura eso, como sociedad, como pueblo? Eso nos asegura menos dilincuencia, más principio ético; una mirada estética a la vida; menos corrupción; más principio moral; mayor reflexión; más razonamiento; sentido a la vida y nos asegura una sociedad reflexiva y pensante.

Si vivimos en un Estado de derechos y deberes, tenemos el derecho a pensar, a soñar, a crear, a imaginar. Tenemos el deber de reclamar los medios que nos permitan una sociedad que sueñe, que razone…que imagine, que argumente y que piense.

Es la hora precisa para que entidades formadoras de maestros, como el INFODOSU, el INAFOCAN, la Facultad de Educación de la UASD y la Escuela de Letras de la UASD, entre otras entidades de educacion superior, estén en la obligación de asumir su responsabilidad, hacia la búsqueda del sujeto creativo.