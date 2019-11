Deuda Pública a corto plazo y tasas de interés por moneda

Con el informe trimestral de la deuda pública de la Dirección General de Crédito Público, he actualizado la serie de indicadores para el porcentaje de la deuda a corto plazo y las tasas de interés. A septiembre 2019, se observa una reducción sustancial en los vencimientos de corto plazo con respecto a su valor al cierre del tercer trimestre del año anterior, al pasar de 11.2% a 6.2 porciento. Este es un indicador que generalmente no comentan quienes se centran en el porcentaje Deuda/PIB para criticar el financiamiento público. Sin embargo, es uno valorado positivamente por los acreedores institucionales o quienes invierten en deuda soberana. La razón es que no es lo mismo tener que salir a buscar recursos para amortizar un 16% de la deuda, como era el caso en junio del 2009, que tan sólo 6.2% el pasado septiembre. En el gráfico de las tasas de interés, se observan las tendencias decrecientes de las tasas en pesos y dólares para la deuda interna, algo que no sería posible si las perspectivas de repago son consideradas negativas por quienes voluntariamente se convierten en acreedores. En las tasas de la deuda externa que se ven aumentando inciden la operación de recompra Petrocaribe en el 2015 y la colocación de bonos a cada vez plazos mayores que, en consecuencia, hay que hacer a tasas más altas. En enlace encuentra portales Sway de deuda pública con más informaciones.