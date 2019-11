PIB turismo primer y tercer trimestre acumulado

El que cree justa la crítica a la economía como la “ciencia lúgubre” ubica a los profesionales de esa ciencia entre los que ven “el vaso medio vacío” y señalan como ejemplo a quienes hoy no duermen hablando lo mal que le ha ido en los últimos meses a la actividad Hoteles, Bares y Restaurantes. Partiendo de la información que la actividad registra un crecimiento acumulado de 1% para los primeros nueve meses del año, los pesimistas explican que para ese mismo período el año pasado fue 5.65%, una caída bastante brusca. El recuadro de las tasas de crecimiento muestra las acumuladas al cierre de cada trimestre desde el 2015, serie donde las más bajas serán las correspondientes a este año: 4.10% para el primer semestre y 1% para Enero-Septiembre. El Banco Central en su reciente nota de prensa dando los datos del sector demuestra no estar entre los que hoy están haciendo borradores para el obituario, esto informa del sector: “… es preciso destacar que no obstante las dificultades por las que ha atravesado el turismo, como resultado de una campaña mediática negativa en medios internacionales sobre República Dominicana, la misma registró un crecimiento interanual positivo de 1.0 % en enero-septiembre de 2019.”. Practicar con otros sectores en Portal Sway PIB