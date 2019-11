Sólo Haití reportó al BID peores pérdidas eléctricas que RD

El PLD, lo creó Bosch después de proclamarse “marxista no leninista”, pero al escribir “El Pentagonismo, sustituto del imperialismo” Bosch tomó como referente a Lenin y talvez intentó actualizar y superar “El imperialismo fase superior del capitalismo”, obra de Lenin. El PLD creado con esencia leninista, como partido de cuadros, se convirtió en Partido-Estado, que impuso su poder hegemónico sobre los dominicanos a través de su “Comité Político”, versión tropical, del “Presidium” o “Politburó Soviético”. La “Nomenklatura” burocrática dominante del “Politburó” fue imitada por la vernácula “OTAN”, facción del “Comité Político” que se arroga prerrogativas al margen de la ley, comenzando con el derecho de modificar la Constitución antojadizamente, en el momento y forma que le plazca, para perpetuar su régimen continuista.

El PRM, el frente opositor y todos los demócratas triunfaremos en el 2020 porque en 20 años, y en 5 períodos gubernamentales, el PLD no fue capaz de abordar eficazmente problemas esenciales de la nación y, a pesar de endeudar el país hasta llegar al borde de la insostenibilidad financiera, no pudo resolver ni siquiera el apropiado suministro de agua y luz a la población.

Hace ya un siglo, en Febrero del 1920, Lenin proclamó: “El comunismo es el poder de los soviets, más electricidad”. Glosando ese concepto doctrinario podría proclamarse: “El régimen de libre empresa está basado en el poder de ciudadanos empoderados, que tienen el derecho de elegir sus gobernantes en elecciones libres, más electricidad”. Después de ser derrotado en el 1990, el PLD asumió el criterio leninista sobre la relevancia de la electricidad en el desarrollo y reclamó, arrogantemente, incluso por boca del propio Bosch, que le entregaran la administración de la vieja CDE, para resolver el problema eléctrico en menos de 4 meses. Además, hace un cuarto de siglo, durante la campaña del 1996 y también cuando ya había tomado el poder, el PLD se comprometió a resolver el problema eléctrico en menos de 6 meses. Con “borrón y cuenta nueva” en el 2012, Danilo prometió el “Rescate Integral del Sector Eléctrico” que se lograría antes del 2016 y que implicaba eliminar los apagones, reducir la tarifa , bajar pérdidas a un 25% y desaparecer el subsidio eléctrico, causa importante del desequilibrio presupuestario y del grosero endeudamiento externo e interno. Siendo candidato, Danilo planteó ante la Asociación de Industrias (AIRD) privatizar las distribuidoras, concertar el “Pacto eléctrico” y que la nueva generación de bajo costo continuaría siendo ofertada por el sector privado, como ocurrió a partir de 1997, después del PLD aprobar la “Reforma de la Empresa Pública”.

Danilo incumplió todas esas promesas. Junto con Lula improvisó la estatal Punta Catalina y la asignó a Odebrecht, con costos sobrevaluados y sin existir ningún competidor real. Los retrasos son de más de dos años, y hay otros sobrecostos de 708 millones en arbitraje. La electricidad generada por Punta Catalina no se venderá a 7.5 centavos el kwh, como Danilo prometió, gozoso, ante el Congreso el 27 de Febrero del 2017. Siendo estudioso de Lenin en sus inicios como político y, a pesar de ser Ingeniero Químico de la UASD y Economista de INTEC, Danilo no asimiló, u olvidó, el mensaje de Lenin del 1920, en el III Congreso de Juventudes Comunistas de Rusia: “La tarea… es restablecer la economía de todo el país… fundada… en la electricidad”… “Ya comprenderán que la electrificación no puede ser obra de ignorantes, y que en esto harán falta algo más que nociones rudimentarias”. Los hechos evidencian que Danilo desdeñó a Lenin y no eligió colaboradores eléctricos apropiados. Comenzando su gobierno Danilo eliminó licitaciones de CDEEE abarcando miles de MW de nueva generación, de bajo costo, con inversión puramente privada, para derrochar en Punta Catalina más de 3,000 millones de dólares del erario, en lugar de priorizar la reducción de pérdidas de distribución, con resultados inmediatos y con mínima inversión.

La monografía 241 del BID titulada: “Electricidad Perdida” reporta que en el período 2007-2011 el promedio de pérdidas de transmisión y distribución de República Dominicana fue de 34%, sólo superadas por un 56% de Haití. El promedio de Latinoamérica y el Caribe fue de 17%, y en países de la OCDE, de 6%. Perú tuvo pérdidas de 7%; Chile 9%; Panamá 13%; Bolivia 14%; Argentina y Brasil 16%; México 17%; Uruguay y Ecuador 19%; Colombia 20%; Jamaica 24%; Venezuela y Paraguay 32%.El lastre eléctrico nos impide ser competitivos a nivel mundial y ni siquiera respecto a países del DR-CAFTA, pues todos reportaron pérdidas inferiores a las nuestras, destacándose Costa Rica 10%; El Salvador 12%; y Guatemala 14%.Siendo reincidente en el error, ahora Danilo procura 400 millones de dólares del BID, tratando de paliar el déficit presupuestario del 2020 .Ese impertinente préstamo debe rechazarse, o ser reorientado para reducir pérdidas eléctricas, o construir presas.