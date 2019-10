El Costo de la Vida entre índices del BC y acordes de JLG

Con la inflación las personas tienen una relación más cercana que el Producto Interno Bruto. Es probable que un alto porcentaje no tenga clara la definición del concepto del PIB, pero esto no ocurre con el subir y bajar de precios que millones perciben en sus transacciones diarias. En el merengue “El Costo de la Vida”, Juan Luis Guerra menciona que no se pueden comer el arroz, las habichuelas y una cuarta de café. En otras estrofas que suben la gasolina, la medicina y los servicios médicos, éstos al punto que no era posible curar un callo en el pie por allá por los años noventa.

Excepto la consulta a un podólogo, los productos que inspiraron a Juan Luis estaban en la Canasta Básica junto a otros bienes y servicios que el Banco Central seguía para dar el dato de inflación. La entidad realizaba encuestas mensuales para conocer sus precios promedios, compararlos con el de la fecha se tomó de base, medir las variaciones e informar al público la variación general del Índice General de Precios al Consumidor.

La Canasta Básica que mide ahora es con base diciembre 2010 y la Gasolina Regular permite explicar el “algoritmo del cálculo”, frase en comillas en caso ya sea marca registrada. El BC publica en los anexos de los informes anuales del IPC un cuadro con los precios de los combustibles. Este es uno que no requiere visitar las estaciones para ver lo que pagan los conductores por galón de gasolina. El precio es el mismo a nivel nacional porque está regulado por la Ley de Hidrocarburos y el BC simplemente toma de los anuncios semanales el que estará vigente.

En la tabla adjunta, las tres primeras columnas tienen los datos del cuadro del BC sobre los precios mensuales de los combustibles. En diciembre 2010, el precio del galón de Gasolina Regular era RD$160.50 al que corresponde el valor de 100 en la columna de Índice, que hemos añadido al cuadro. Para enero 2011, el precio subió a 168.49, una variación absoluta de RD$8.49 con respecto al mes anterior, diciembre 2010. En términos relativos, el precio del galón de gasolina regular subió en 4.98%, dato que permite calcular el nuevo valor del Índice como (100*1.0498). Este proceso se repite para el resto de los meses y noten como la variación relativa por mes de los precios y del índice es la misma.

Con el caso de la Gasolina Regular, Gasolina Premium y Gasoil Regular no hay discusión posible sobre la veracidad de la recolección de precios del Banco Central y la construcción del IPC de cada uno. Pero éstos son apenas tres de los 305 artículos de la Canasta Básica, para 302 el público consulta un archivo de Excel con hojas por cada año donde están los datos del IPC por artículos. Las series y variaciones por artículos debe hacerla el usuario, un trabajo que he realizado y tengo disponible gratis en un portal de consultas dinámicas con Apps de Power BI.

En la visualización donde se pueden consultar todos los bienes y servicios de la Canasta Básica, seleccionando por Grupos, subgrupos y artículos, se muestran las gráficas del Índice para las gasolinas regular/premium y gasoil. Las gráficas desmienten al compositor del Costo de la Vida que en el merengue canta “la gasolina sube otra vez”, dando la sensación de que siempre su valor es mayor el mes anterior en una carrera hacia un estallido social, como evidencia su video cargado de escenas violentas.

De hecho, la gráfica muestra meses donde los índices están por debajo de 100 (su valor en diciembre 2010), reflejando fechas con precios menores en las estaciones de combustibles para gasolina regular y el gasoil. De RD$160.50 en diciembre 2010, la gasolina regular se vendió a RD$157.50 en febrero 2016; para el gasoil, de RD$143.90 a RD$117.13.

Lamentablemente, estos cálculos tan precisos no se pueden hacer con otros bienes. El BC publicó durante varios años los precios promedios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, pero eso se dejó de hacer sin dar explicaciones. Ahora solo tenemos la información del Índice de los artículos y, por eso, tantas especulaciones sobre las variaciones de los precios, como las que recientemente tenemos sobre el precio del Plátano Verde. Un comunicador se refirió en estos términos “Para que un plátano verde tenga un precio de RD$30 es porque adentro debe tener un pollo o un salami”. Con información de los precios promedios de esos tres artículos de consumo, en series históricas parecidas a la de los combustibles, la discusión fuera en otro tono. Continuaremos con otros comentarios y el cálculo de la incidencia de un bien en la variación del IPC general.