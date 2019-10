272 obras recomendables de la literatura dominicana: siglos XIX-XXI (y 10)

2. No ficción literaria

La reseña histórica en torno al ensayo literario en las letras dominicanas aparecerá en la edición anotada y en volumen que habremos de realizar el próximo año de esta selección de las 272 obras literarias dominicanas recomendables. Aunque es importante dejar establecido —adelantar— que los primeros destellos de ese moderno género literario habría que buscarlos en los primeros textos en prosa literaria —ni narrativa, ni dramática, ni poética— del Alejandro Angulo Guridi de la etapa cubana, es decir, en la primera mitad del siglo XIX.

Imperdonable sería olvidar al Manuel de Jesús Peña y Reinoso (1834-1915) de Estudio crítico de Enriquillo…, volumen editado en Santo Domingo en 1897, uno de los textos iniciadores de la bibliografía ensayística dominicana en el ámbito literario. Ya sabemos que el pionero del ensayo histórico es Antonio Del Monte y Tejada (1783-1861), escritor poseedor de un depurado estilo, y no José Gabriel García (1834-1910), pero ese es otro tema.

Dos críticos literarios que a pesar de no ser dominicanos por el modo en que se compenetraron con la vida cultural, espiritual, durante sus estancias en República Dominicana ya son considerados como si lo fueran: el chileno Alberto Baeza Flores y el cubano José Manuel Fernández Pequeño. Al primero le debemos estudios sobre la poesía dominicana que son de consulta obligatoria: Modernismo, Vedrinismo, Postumismo y Los Triálogos (1883-1943) (1976), La poesía dominicana en el siglo XX: historia, critica, estudio comparativo y estilístico (1943-1947) (1977), La poesía dominicana en el siglo XX: historia, crítica, estudio comparativo y estilístico (1961-1980) (1986) y Los poetas dominicanos del 1965: una generación importante y distinta (1985). Baeza Flores fue, incluso, distinguido miembro de La Poesía Sorprendida en los años 40. De Fernández Pequeño justo es mencionar su valioso estudio sobre Max Henríquez Ureña: En el espíritu de las islas: los tiempos posibles de Max Henríquez Ureña (2003).

En el primer artículo de esta serie anunciamos que recomendaríamos 54 obras de no ficción literaria, clasificadas así: «ensayos literarios», «crítica literaria» e «historia literaria». Por considerarlo de gran utilidad para los estudiosos de la literatura dominicanas, hemos agregado otra sección: «Estudios sobre autores». Esto justifica el que el número de obras recomendadas como fuentes de consulta literaria haya aumentado y que, por consiguiente, el número total de obras recomendadas en la lista original (hasta el año 2013) ya no sea de 272, sino de 300. Es que, paradójicamente —y a pesar de la crisis en la comercialización del libro físico—, la bibliografía nacional se mueve constantemente: cada vez es más viva la actividad editorial, aunque lamentablemente el hábito de lectura de los dominicanos decrece, no corriendo parejo con el ritmo de las publicaciones de libros. Ese es un problema que debería merecer la atención de la Dirección General del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura de República Dominicana.

2.1 Ensayo literario

219. BELLIARD, BASILIO (1966-). El imperio de la intuición. Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco Central de la Rep. Dom., 2013. 242 p. (Colección del BANCENTRAL; Vol. 189- Serie Arte y Literatura; No. 69).

220. Bosch, Juan (19092001). Teoría del cuento: apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Letras y Centro de Investigaciones Literarias, 1967. 28 p.

221. CAAMAñO DE FERNáNDEZ, VICENTA (1932-). El negro en la poesía dominicana. Prólogo: Bruno Rosario Candelier. Santo Domingo, Rep. Dom.: Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1989. 288 p. [Originalmente fue su tesis del doctorado realizado en la Universidad de Puerto Rico].

222. CHAHIN, PLINIO (1959-). ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Búho, 2004. 404 p. [Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña].

223. Cruz, Josefina DE LA (1949). La sociedad dominicana de finales de siglo a través de la novela. Santo Domingo, Rep. Dom.: [s. n.], 1978. 197 p.

224. Emeterio Rondón, Pura (1952). Ética y estética en el mito literario (en República Dominicana y Haití). Santo Domingo, Rep. Dom.: Secretaría de Estado de Educación y Cultura, 2000. 115 p.

225. Fernández Spencer, Antonio (1922-1995). Caminando por la literatura hispánica. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Montalvo, 1964. 280 p. (Colección Arquero; Vol. 11). [Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 1964].

226. Fornerín, Miguel Ángel (1961-). La dominicanidad viajera: ensayos sobre diáspora, cultura, sociedad, política y literatura en el Santo Domingo de fin de siglo. San Juan, P.R.: Editora Imago Mundi y Universidad de Puerto Rico en Cayey / Santo Domingo, Rep. Dom.: Librería La Trinitaria, 2001. 312 p.

227. García Cuevas, Eugenio (1961-). Poesía moderna dominicana del siglo XX y los contextos internacionales (Estudio sobre La Poesía Sorprendida). Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Nacional del Ministerio de Cultura, 2011. 282 p. (Colección Premios Nacionales). [Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 2009].

228. Henríquez Gratereaux, Federico (1937). La feria de las ideas. Santo Domingo, Rep. Dom.: Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC), 1984. 255 p. [Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 1979].

229. Henríquez Ureña, Camila (1894-1973). Estudios y conferencias. La Habana, Cuba: Letras Cubanas, 1982. 648 p.

230. HENRíQUEZ Y CARVAJAL, FEDERICO (1848-1952). Ética i estética. Presentación: Cándido Gerón. Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD, 2 vols.

231. LEBRóN SAVIÑóN, MARIANO (1922-2014). Santo Domingo en la vida de Martí y otros ensayos. Prólogo: Víctor Villegas. Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD Pedro Henríquez Ureña, 2000. 370 p.

232. MáRMOL, JOSé (1960-). La poética del pensar y la Generación de los Ochenta. Santo Domingo, Rep. Dom.: Colección Egro de la Literatura Dominicana Contemporánea, 2007. 113 p.

233. Matos Moquete, Manuel (1944). El discurso teórico en literatura en la América Hispana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2002. 2 tomos.

234. NOLASCO, FLéRIDA DE (1891-1976). La poesía folklórica en Santo Domingo. Santiago, Rep. Dom.: Editorial El Diario, 1946. 367 p.

235. PERDOMO, Miguel Aníbal (1949-). Ensayos al vapor. Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco Central de la Rep. Dom., 2014. 371 p. (Colección del Banco Central de la Rep. Dom.; vol. 202. Serie Arte y Literatura; no. 69). [Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña].

236. Pérez, Odalís G. (1952-). Literatura dominicana y memoria cultural. Ritmos y tiempos de la alteridad. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Manatí́, 2005. 356 p.

237. Rodríguez, Néstor E. (1971-). Crítica para tiempos de poco fervor. Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco Central de la Rep. Dom., 2009. 198 p. (Colección Bancentral. Serie Arte y Literatura).

238. Valerio-Holguín, Fernando (1956-). Presencia de Trujillo en la narrativa contemporánea. Santo Domingo, Rep. Dom.: Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2006. 261 p.

2.2 Historia y Crítica Literarias

239. Alcántara Almánzar, José (1946). Estudios de poesía dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Alfa y Omega, 1979. 435 p.

240. Balaguer, Joaquín (19072002). Historia de la literatura dominicana. Ciudad Trujillo: Editorial Librería Dominicana, 1956. 365 p. (Colección Estudios; Vol. 1). [Premio Nacional de Obras Didácticas 1956].

241. ________. Azul en los charcos. Bogotá, Colombia: Selecta, 1941. 163 p.

242. ________. Semblanzas literarias. 4.a edición. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editorial de la Cruz, 1998. 325 p.

243. CABRERA, FERNANDO (1964-). Utopía & posmodernidad: poesía finisecular dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Colección Egro de Literatura Dominicana Contemporánea, 2008. 271 p.

244. Céspedes, Diógenes (1941). Lenguaje y Poesía en Santo Domingo en el Siglo XX. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Universitaria, 1985. 450 p.

245. Cocco De Filippis, Daisy (1949). Estudios semióticos de poesía dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1984. 176 p.

246. ________; y FRANKLIN GUTIéRREZ (1951-). Literatura dominicana en los Estados Unidos (Presencia temprana, 1900-1950). Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Búho, 2001. 197 p.

247. Collado, Miguel (1954-). Apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional, 1993. Vol. I: 535 p. (Colección Orfeo: 2.ª Etapa. Serie Bibliográfica; No. 2). [Premio Nacional Casa del Escritor Dominicano 1993].

248. ________. Historia bibliográfica de la literatura infantil dominicana

249. DEIVE, CARLOS ESTEBAN (1935-). Tendencias de la novela contemporánea. Santo Domingo, Editora del Caribe, 1963. 150 p.

250. FRANCISCO, RAMóN (1929-2004). Literatura dominicana 60. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Universidad Católica Madre y Maestra, 1969. 257 p. (Colección Contemporáneos: no. 7).

251. García, José Enrique (1948-). La palabra en su asiento: análisis poético. Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco Central de la Rep. Dom., 2004. (Colección Bancentral; Vol. 62. Serie Arte y Literatura; No. 23).

252. García Godoy, Federico (18571924). La hora que pasa: notas críticas. Santo Domingo, Rep. Dom.: Imprenta La Cuna de América, 1910. 397 p.

253. GUTIéRREZ, FRANKLIN (1951-). Diccionario de la literatura dominicana (Bibliográfico y terminológico). 2.a edición. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ministerio de Cultura de RD, 2010. 741 p.

254. Henríquez Ureña, Max (18851968). Panorama histórico de la literatura dominicana. Río de Janeiro, Brasil: Companhia Brasileira de Artes Gráficas, 1945. 337 p. [Ver 2.a edición dominicana corregida y ampliada: Panorama histórico de la literatura dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editorial Librería Dominicana, 1965-1966. 2 vols. (Colección Pensamiento Dominicano; Nos. 33-34)].

255. Henríquez Ureña, Pedro (18841946). La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, 1936. 191 p. (Colección Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana). [En: Pedro Henríquez Ureña. Obra crítica. Prólogo: Jorge Luis Borges; edición, bibliografía e índice onomástico: Emma Susana Speratti Piñero. 1 ed. (1960), 2.a reimpresión. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2001. Pp. 332-444].

256. Hernández Rueda, Lupo (1930-2017). La Generación del 48 en la literatura dominicana. Presentación: José Rafael Lantigua. Santo Domingo, Rep. Dom.: Comisión Permanente de la Feria Nacional del Libro 1998. 2 vols.: «La historia» (vol. 1) y «La poesía: antología» (vol. 2).

257. Incháustegui Cabral, Héctor (1912-1979). De literatura dominicana siglo veinte. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Universidad Católica Madre y Maestra, 1968. 413 p. (Colección Contemporáneos; Vol. 6).

258. Lebrón Saviñón, Mariano (1928). Historia de la cultura dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 19811982. 5 tomos: I-II, 1981; y III-V, 1982.

259. MATEO, ANDRéS L. (1946-). Manifiestos literarios de la República Dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora de Colores, 1997 p. (Serie Literatura Dominicana).

260. Molinaza, José (19512005). Historia crítica del teatro dominicano, 18441930. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora de la UASD, 1984-1985. 2 tomos: I (1492-1844), 1984; y II (1844-1930), 1985.

261. MONTERO, JENNY (1959-). La cuentística dominicana. Santo Domingo, rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD, 1986. 223 p. [Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 1986].

262. MORA SERRANO, MANUEL (1933-). El Modernismo y el Criollismo en Santo Domingo en el siglo XIX: la turba letrada y los mitos literarios. Santo Domingo, Rep. Dom.: Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2018. 208 p.

263. PENSON, CéSAR NICOLáS (1855-1901). Reseña histórico-crítica de la poesía en Santo Domingo. Notas y adiciones de Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1980. 495 p.

264. Pérez, Carlos Federico (19121984). Evolución poética dominicana. Buenos Aires, Argentina: Editorial Poblet, 1956. 270 p. [2.a edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1987. 271 p.].

265. Rodríguez Demorizi, Emilio (19041986). Poesía popular dominicana. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Editorial La Nación, 1938. [2.a edición: Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Universidad Católica Madre y Maestra, 1973. 300 p.].

266. Rosario Candelier, Bruno (1941). Ensayos críticos: análisis de textos dominicanos contemporáneos. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Universidad católica Madre y Maestra, 1982. 302 p. (Colección Estudios).

267. ________. Tendencias de la novela dominicana. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: PUCMM, 1988. 378 p.

268. SáNCHEZ, ENRIQUILLO (1947-2004). La poesía bisoña. Poesía dominicana 1960-1975 (Reseña y antología). Edición, semblanza, apéndice y notas: Miguel Collado. Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD Pedro Henríquez Ureña, 2019. 399 p.

269. STANLEY, AVELINO (1959-). La novela dominicana, 1980-2009 (Perfil de su desarrollo). Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco Central de la Rep. Dom., 2009. 390 p. (Colección del BANCENTRAL; vol. 107. Serie Arte y Literatura; no. 45).

270. Veloz Maggiolo, Marcio (1936). Cultura, teatro y relatos en Santo Domingo. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Universidad Católica Madre y Maestra, 1972. 273 p. (Colección Contemporáneos; Vol. 13).

271. Vicioso, Abelardo (19302000). El freno hatero en la literatura dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora de la UASD, 1983. 381 p. (Colección Educación y Sociedad; Vol. 21).

2.3 Estudios sobre autores y obras

272. Álvarez, Soledad (1950). La magna patria de Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo, Rep. Dom.: Premios Siboney, 1981. 132 p. (Colección Ensayos; Vol. 3). [Premio Siboney de Ensayo 1980].

273. CASSá, ROBERTO (1948-). Salomé Ureña: mujer total. 3.a edición. Santo Domingo, Rep. Dom.: Tobogán / Editora Alga y Omega, 2009. 64 p.

274. CéSPEDES, DIóGENES (1941-). La poética de Franklin Mieses Burgos. Santo Domingo, Rep. Dom.: Banco de Reservas de la Rep. Dom., 1997. 157 p. (Colección Literatura; No. 4).

275. ________. Salomé y Hostos. Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD Pedro Henríquez Ureña, 2002. 202 p. (Colección de la BNPHU. Serie Monográfica «Para la Libertad»; No. 1).

276. COLLADO, MIGUEL (1954-), compilador-editor. Ideario de Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ediciones CEDIBIL, 2006. 113 p. (Colección Calímaco; Vol. 23. Serie Crecer; No. 2).

277. ________. Juan Bosch: Maestro de la narrativa latinoamericana (Selección de textos críticos). Santo Domingo, Rep. Dom.: Centro Dominicano de Investigaciones Bibliográficas (CEDIBIL), 2009. 926 p. (Publicaciones de CEDIBIL; Vol. 38. Serie Antologías y Compilaciones: No. 3).

278. Conde, Pedro (1945). Notas sobre el «Enriquillo». Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1978. 68 p.

279. CUEVAS, JULIO (1955-). Visión crítica en torno a la poesía de Víctor Villegas. Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD, 1985. 106 p.

280. DOMíNGUEZ TAVáREZ, JUAN BARTOLO. Tiempo circular: aspectos temáticos de la poesía de Lupo Hernández Rueda. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Corripio, 1995. 247 p.

281. GALáN, TOMáS MODESTO (1951-). ¿Es popular la poesía de Juan Antonio Alix? Santo Domingo, Rep. Dom.: Biblioteca Nacional de RD, 1987. 83 p.

282. GARCíA CUEVAS, EUGENIO (1961-). Juan Bosch: novela, historia y sociedad. Prólogo: Iván Salvá Méndez. San Juan, Puerto Rico: Editorial Isla Negra, 1995. 230 p.

283. GERóN, CáNDIDO (1950-). Juan Bosch: vida y obra narrativa. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora y Alfa Omega, 1995. 300 p.

284. JIMENES GURLLóN, J. I. (1903-1983). Pedro Henríquez Ureña: realidad, mito y otros ensayos. Santo Domingo, Rep. Dom.: Librería Dominicana, 1969. 180 p.

285. HENRíQUEZ Y CARVAJAL, FRANCISCO (1859-1935). Salomé Ureña ante la Patria. Compilador-editor: Miguel Collado. Santo Domingo, Rep. Dom.: Secretaría de estado de Educación y Cultura, 2005. 102 p.

286. LANTIGUA, JOSé RAFAEL (1949-). Domingo Moreno Jimenes: biografía de un poeta. 5.a edición. Santo Domingo: Editora Búho, 2006. 234 p.

287. MATEO, ANDRéS L. (1946-). Pedro Henríquez Ureña: vida, errancia y creación. Santo Domingo, Rep. Dom.: Comisión Permanente de la Feria Internacional del Libro, 2002. 336 p.

288. MATOS MOQUETE, MANUEL (1944-). Claves para el análisis de un poema: «Hay un país en el mundo». Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Búho, 2005. 108 p. [Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña].

289. ________. La dominicanidad indignada en los cuentos de Juan Bosch. Santo Domingo, Rep. Dom.: Publicaciones Matos Moquete, 2009. 166 p.

290. MENA, MIGUEL D. (1961-). René del Risco: lo dominicano, la modernidad. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ediciones en el Jardín de las Delicias, 1997. 199 p.

291. MINAYA, Nelson Julio (1948-2003). Franklin Mieses Burgos, ¿maestro de Borges? Santo Domingo, Rep. Dom.: Secretaría de Estado de Educación y Cultura, 1998. 211 p. [Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 1996].

292. PéREZ, ODALíS G. (1952-). Max Henríquez Ureña: las rutas de una vida intelectual. Santo Domingo, Rep. Dom.: Archivo General de la Nación, 2011. 515 p. (Publicaciones del AGN; no. 91).

293. ________. Pedro Henríquez Ureña: historia cultural, historiografía y crítica literaria. Santo Domingo, Rep. Dom.: Archivo General de la Nación, 2010. 515 p. (Publicaciones del AGN; no. 114).

294. PIÑA CONTRERAS, GUILLERMO (1952-). Arqueología de un mundo imaginario: «La Mañosa» de Juan Bosch. Prólogo: Marcio Veloz Maggiolo. Santo Domingo, Rep. Dom.: Comisión Permanente de Efemérides Patrias, 2007. 234 p. (Publicaciones de la CEP; no. 26).

295. RODRíGUEZ DEMORIZI, EMILIO (1908-1986). Dominicanidad de Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1984. 84 p.

296. ________. Salomé Ureña y el Instituto de Señoritas. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Impresora Dominicana, 1960. 427 p.

297. ROSARIO CANDELIER, BRUNO (1941-). La narrativa de Juan Bosch. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Alfa y Omega, 1989. 275 p.

298. TENA REYES, JORGE (1927-). Pedro Henríquez Ureña: esbozo de su vida y de su obra. Santo Domingo, Rep. Dom.: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 2016. 575 p.

299. OSSERS CABRERA, MANUEL AUGUSTO (1950-). La expresividad en la cuentística de Juan Bosch: análisis estilístico. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Alga & Omega, 1989. 255 p.

300. VALERIO HOLGUíN, FERNANDO (1956-). Arqueología de las sombras: la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Amigo del Hogar, 2000. 262 p.

CONCLUSIóN

Si no lo has hecho, apreciado lector, comienza a formar tu propia BIBLIOTECA DE LA LITERATURA DOMINICANA en el hogar. Esta selección de obras recomendables podría ser un punto de partida, una útil guía para emprender ese interesante proyecto.

Dicha sugerencia es válida para las embajadas dominicanas y otros organismos del servicio exterior dominicano: crear bibliotecas de uso público, con el debido control protocolar, con obras de autores dominicanos tomando como herramienta la presente selección bibliográfica para fines de difusión de lo mejor de las letras dominicanas en el plano internacional. Tres ministerios están llamados a trabajar coordinadamente, en efectiva sinergia, con ese propósito: Relaciones Exteriores, Educación y Cultura. En este punto es bueno decir que cuando los organismos de un Estado operan como islas de un archipiélago no es posible alcanzar el desarrollo integral de la nación.

Finalmente, dejamos constancia de nuestro agradecimiento al director de este medio, el destacado periodista Fausto Rosario Adames, por su gentileza al poner a nuestra disposición las páginas de Acento, haciendo posible la publicación de esta serie de artículos referidos a la literatura dominicana.