Presupuesto del sistema de justicia para el año 2020 (2 de 2)

En una entrega anterior inicié el análisis de los recursos financieros asignados al sistema de justicia para el año 2020, conforme al proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2020 elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). La primera parte de este ensayo analiza el gasto asignado al Poder Judicial y la Procuraduría General de la República (PGR). Esta segunda parte examina los presupuestos que serán asignados a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), el Tribunal Constitucional (TCRD) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En términos generales, la ONDP el TCRD y el TSE son las instituciones de justicia que han recibido menor aumento porcentual nominal de asignación en el año 2020 en comparación con el PGE de 2019.

De hecho, si se toma la variación porcentual de las asignaciones presupuestarias de los últimos cuatro PGE (Figura 6), se aprecia que la PGR es la institución que se ha beneficiado de un mayor aumento porcentual del gasto asignado. La variación de la PGR entre 2017 y 2020 asciende a 145.65 %.

Mientras que las variaciones porcentuales de las demás instituciones en el mismo período o son más modestas: 25.42 % en el caso del Poder Judicial; un aumento de 18.5 % para la Defensa Pública; un aumento de 17.02 % de aumento del gasto del TSE; y tan sólo un aumento de 9.54 % de aumento presupuestario nominal para el TCRD.

Defensa pública

En el PGE 2020, la ONDP tiene pautado recibir una asignación de DOP 551.669 millones. Esto representa un aumento nominal de 1.12 % con relación al monto nominal asignado en 2019. Según el Banco Central de la República Dominicana, la variación de precios experimentada entre enero y septiembre de 2019 fue de 2.55 %. Esto implica que en términos reales – es decir, tomando en cuenta el aumento general de los precios – la Defensa Pública está recibiendo una menor asignación en 2020 que lo que recibió en el 2019.

Desde el PGE de 2012, la Defensa Pública ha ido recibiendo mayor asignación anual de gasto per cápita, más que duplicando sus partidas hasta alcanzar niveles de DOP 53.14 por habitante en el PGE de 2018. No obstante, si se toma el gasto real asignado, se aprecia que durante los últimos dos años (2019 y 2020), el gasto real per cápita asignado a la Defensa Pública alcanzó una platea, iniciando una reducción anual a partir del PGE 2018, como resaltan los tramos rojos de la Figura 7.

Tribunal Constitucional

Está presupuestado que el Tribunal Constitucional (TCRD) reciba una asignación de DOP 1,175 millones en el año 2020. Esto representa un aumento nominal de DOP 22.3 millones respecto del año anterior – un aumento de 1.94 %.

Sin embargo, si se toma en cuenta la inflación, se trata en realidad de una asignación real inferior para el año 2020 en comparación con el año 2019.

La historia presupuestaria y financiera del TCRD inició en el año 2012, con una partida nominal de DOP 400 millones (aprox. DOP 490 millones a precios de septiembre de 2019). Entre 2012 y 2016, el TCRD fue recibiendo aumentos anuales de presupuesto nominal per cápita asignado, pasando de DOP 41.32 en 2012, a DOP 106.50 per cápita (DOP 116.91 en términos reales).

Sin embargo, en términos reales, desde el PGE de 2016, el Tribunal Constitucional ha recibido menor asignación de gasto real per cápita, pasando de DOP 116.91 en 2016, a DOP 112.49 en el PGE 2020, como se aprecia en la Figura 8.

Tribunal Superior Electoral (TSE)

El Tribunal Superior Electoral (TSE) estará recibiendo una partida de DOP 601.38 millones en el PGE 2020. Esto representa un aumento nominal de sólo DOP 1.3 millones respecto del año 2019 – equivalente a un 0.23 %.

En términos reales, el TSE está recibiendo menos gasto asignado que en 2019 y en 2018, por lo que experimenta su segundo año consecutivo de caída presupuestaria real. Tanto en 2018 como en 2019, el TSE recibió un presupuesto nominal asignado de DOP 600 millones.

Esto resulta paradójico, porque el año 2020 es un año electoral en el cual la República Dominicana celebrará los comicios más complejos de su historia. En estas elecciones se disputan 4,106 candidaturas. Sin embargo, no se contempló aumentar el presupuesto asignado del TSE para enfrentar la potencial demanda y aumento de litigiosidad producto de los resultados de los comicios.

