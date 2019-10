¿Sería verdad que el PRM le endosó votos a Leonel en primarias abiertas?

En el pasado proceso de primarias del 6 de octubre del 2019 participó el PRM con un padrón cerrado de 1,296,483 afiliados; por su parte, el PLD concurrió con el mecanismo de primarias abiertas, o sea, con el padrón de la Junta Central Electoral compuesto por una matrícula de inscriptos de 7, 422.416.

A partir de su resultado se ha tejido un mundo de conjeturas. Sobre algunas de las cuales nos ocuparemos en el presente análisis, como la que se dice que el PRM le endosó una significativa cantidad de votantes a la candidatura de Leonel Fernández.

Muchos son los juicios que se han externados en este sentido. Uno de ellos es el planteado por el presidente Danilo Medina en la asamblea de dirigentes celebrada recientemente, en la cual externó que por Leonel Fernández votaron todos los que se oponen al gobierno y los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras un acuerdo para que votaran en contra de Gonzalo Castillo… Y fue más lejos, planteó que este plan se fraguó en la oficina de Yuyo Lovatón.

Como enlace incidental, para poder por lo menos acercarnos a esta hipótesis, resulta importante analizar las decisiones adoptadas por el PRM, en torno a su participación en las primarias abiertas bajo la modalidad de padrón de afiliados, se podría inferir que debido a que los resultados políticos, no vienen del azar, sino de una estrategia que empuja un resultado, así como también, por el arte de la conveniencia, no se podría descartar que el PRM le extendiera las manos al Dr. Leonel Fernández, con el simple objetivo político de que si le prestaba una determinada cantidad de votos en las primarias, agilizaría lo que realmente sucedió, que el principal partido de la Republica Dominicana, -incluso, instalado en el poder-, se descalabraría y con ello, se allanaría mejor el camino al PRM para las elecciones de mayo del 2020, pues de esa manera con el principal partido segmentado, evitaría enfrentarse al palacio y a una fuerza avasallante como el Danilismo, y por efecto, si ganaba Leonel Fernández, -máxime por su bolita o empujón-, habría pensado, que se podía colar más fácil que si se enfrentara con el candidato representante del presidente de la Republica Dominicana, quien incluso, sigue teniendo una de la más alta valoración en su gestión de américa latina.

En conexión con lo dicho hasta ahora, sería bueno verlo en los números políticos para poder acercarnos a la posible premisa de que se pudiera tratar de una conjetura o de una posible realidad. A tal fin, y en primer lugar habría que situarse en el análisis de los números del PRM, a partir de las elecciones del 2016, quien alcanzó una votación de 1,613,222. Pero, ahí mismo, es bueno preguntarse ¿cuáles podrían ser las razones ocultas de este partido para escoger el padrón interno de 1,296, 483 y no el abierto de 7.4 millones del Padrón de la Junta Central Electoral. Como método deductivo, cabe hacernos otra pregunta en el mismo orden, ¿cómo sería posible que Abinader participando con un padrón de 1,296,483, sólo haya sacado 283, 393 votos a su favor, verificándose una diferencia respecto a su padrón interno de 1,013,090?

Como reforzamiento a la hipótesis, también cabe otra interrogantes que es, ¿Cuál fue el destino de esa diferencia, repito, de 1,013,090, que estando inscrito en el padrón del PRM, ¨no concurrió a las urnas a expresar su voto por su partido¨? Entonces, descodificando el comportamiento político de los afiliados de dicha organización, más lo dicho que este prestó una ayudita a Leonel, muy bien podría tener cabida, y de la única manera que se despejaría duda, seria tomando como referencia la diferencia del padrón que no concurrió como se ha visto, y pensar que factores, tales como; que dicho padrón, realmente no estuviera conformado por la cantidad de afiliados que el referido partido reportó a la Junta Central Electoral, o que se rezagaron sus afiliados y no fueran a las urnas, pero además, que si no fue por ninguno de los causales anteriores, por deducción lógica, se desprendería el axioma que pudieron concurrir a votar por Leonel para construir un candidato a su medida, todo lo cual incluye la inferencia de que el PRM, muy bien pudo haber aplicado la táctica política de divide y vencerá.

Esta posibilidad, o sospecha toma más cuerpo cuando crecen los rumores, incluso, análisis de opinión, de entre la llamada fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, incluyendo al PRM, se discute una coalición de cara a las elecciones del 2020, que analizando lo asegurado por Leonel en su discurso de anuncio formal de su salida del PLD, aun retumba en los oídos de todos, ¡¨Es pa ´fuera que van¨!, todo lo cual pudiera indicar, como análisis académico, que habían cosas apalabradas o mancuernas anticipadas.

En la parte final quiero dejar claro que no estoy afirmando que la hipótesis sea verdadera, por lo menos de mi parte, pero con lo expuesto hasta ahora tampoco podemos descartar que el sazonado trasiego, aunque no haya sido, quedará en el ambiente en la historia política como una mancha indeleble que en vez de limpiar la democracia, la ensucia.