Debo dar inicio a mis razonamientos, comentando que no pretendo pintarme ni de predictor, ni de futurólogo o vidente, quienes buscan entender qué cosas posiblemente continuarán y cuáles indican posibilidad que puedan cambiar. Procuran también, buscar un entendimiento de un probable efecto a partir del reconocimiento de patrones en el pasado y presente que apuntalan o determinan la posibilidad de futuros eventos y tendencias.

Ahora yo lo asumo, para aproximarnos a una posible predicción de lo que se espera determinará el Dr. Leonel Fernández, tras los hechos de las primarias, desde las cuales, ha aflorado sin disimulo, que en el PLD salió del closet la irreconciabilidad, y se ha suscitado la erupción del volcán de la división propiamente dicha.

Tomando como marco de referencia la reacción de no aceptar bajo ninguna forma el triunfo de Gonzalo Castillo, no haría falta alguna bola de cristal, ni tampoco ser vidente o futurólogo, para ver sin lupa, que el Dr. Leonel Fernández, aún a sabiendas que lo podría vencer el Estado, luce que lanzó su precandidatura asumiendo lo hecho por Hernán Cortés en las costas mexicanas cuando se disponía a conquistar esas tierras, que se lanzó a la batalla, habiendo quemado la embarcación, con el propósito de evitar que su tripulación se viese tentada a montarse de regreso al navío que los llevó a la conquista perseguida, pues quemó la embarcación para obligarla a vencer o morir.

Partiendo de que la futurología, o sea lo que se predice o se adivina que pudiera pasar desencadenado a través de algunos patrones en el pasado y el presente, que marcan futuros eventos, se puede vislumbrar fácilmente que tras los comportamientos del Dr. Leonel Fernández, queda, como una imagen de radiografía, que este líder, y mayor aún después de ver que más de 800 mil personas votaron por él en las primarias hasta revivirlo políticamente, lo cual mezclado con alguna dosis de megalomanía de caudillo, su futuro en la fila del PLD se ve incierta, y como dice un pensamiento propio de quien calza este enfoque, que lo que se adivina no se explica, entonces no hace falta ser un vidente para luego de lo sucedido dentro de su partido, incluyendo la postura publica del Comité Político de su partido, resulta más evidente, que aunque el Dr. Leonel Fernández, haya preparado todo el terreno político para irse, le sucedió lo que pasaría con un vástago, que su padre no ha querido decirle que se alargue de la casa, pero, sin embargo, le quitaron la llave, y nadie se levanta a abrirle la puerta por tenerse prohibido recibirlo.

Como apuntalamiento de lo analizado, me permito reseñar algunas de las connotaciones que envuelven la posible salida de Leonel del PLD. 1) Le fabricaron un precandidato exclusivo para enfrentarlo internamente,-y ¨lo derrotó¨- 2) El Danilismo le tendió el cerco de jugarse la carta de que el PLD lo inscribiera como precandidato, para inhabilitarlo y que no se pudiera candidatear por otra organización política, en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 49 de la ley 33-18, que inhabilita a los precandidatos que participaron en una contienda interna de su agrupación, para ser inscritos por otros partidos para el mismo evento. Cuestión que también fue reforzado por lo establecido en el artículo 134 que le cierra paso el trasfuguismo, prohibiendo que las personas postuladas por una entidad política, no puedan ser postuladas por ninguna otra. 3) Los pronunciamientos sobre fraude del sistema automatizado de la Junta Central Electoral,-con tanta vehemencia-, denota que está creando una bandera de lucha, asumiendo una coacción por encuadramiento colectivo a su gente para que apoyen su decisión, o aventura de marcharse del PLD, máxime que su desempeño ha sido uno de los más elevados de toda la historia electoral de un aspirante. 4) Se debe ver como una acción estratégica de Leonel para marcharse del PLD posesionado, el llamado que hizo a seguidores que ganaron representaciones en la boleta del PLD, a que no se vayan del partido que lo dejen a él asumir su propia suerte, marca la señal que está jugando la carta de obtener representaciones para su bancada.

También, desde la óptica de la futurología, podría vislumbrarse que puede estar persiguiendo dejar pasar estas elecciones sin montarse en la camiona y permitir que sus acólitos obtengan posiciones electorales por el PLD, o muy bien aceptar ser propuesto para una coalición –aunque tenga que ir al constitucional-para ganar tiempo, y luego renunciar al PLD, formando su propio partido con esa bancada heredada de las elecciones del 2020.

Una señal que puede predecir de que se va se va,-aunque no sea en lo inmediato-, es la renuncia-del gobierno y otras funciones- de varios de sus colaboradores más cercanos. Y si se van sin pronunciarse a favor de Gonzalo Castillo, deja de ser una premonición, sino algo concreto, que la división está definitivamente sellada, porque los pasos que se están dando, de acondicionamiento de la opinión pública, ilegitimando el proceso y quemando la embarcación, lo más predecible es que antes de que lo corran en el atrape final, el león haya entendido, como dice el dicho, cuando la vida es un martirio, el sacrificio es un deber.