272 obras recomendables de la literatura dominicana: siglos XIX-XXI (7)

5. Novela (Segunda parte)

c) Relación bibliográfica de las novelas recomendadas

097. Álvarez, Julia (1950). En el tiempo de las mariposas. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1995. 359 p. [Edición original en inglés: In the Time of the Butterflies. Chapel Hill, N.C., EE.UU: Algonquin Books of Chapel Hill, 1994. 325 p.].

098. Amiama, Manuel Antonio (18991991). El viaje: ensayo de novela de la vida capitaleña. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Imprenta La Opinión, 1940. 243 p. [3.a edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2003. 251 p. (Colección Bibliófilos 2000; No. 9)].

099. ANDúJAR, REY EMMANUEL (1977-). Candela: novela. Santo Domingo, Rep. Dom.: Alfaguara, 2007. 148 p. [Galardonada como la segunda mejor novela del año por el PEN Club de Puerto Rico].

100. Angulo Guridi, Javier (18161884). La fantasma de Higüey. La Habana, Cuba: Imprenta de A. M. Dávila, 1857. 138 p. [Otra edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1981. 98 p. Es la primera novela dominicana publicada en volumen hasta ahora conocida].

101. ARAMBILET, LUIS (1957-). El secreto de Neguri. Santo Domingo, Rep. Dom.: Grupo Santillana, 2005. 371 p.

102. ARCHAMBAULT, PEDRO MARíA (1862-1944). Prólogo: Américo Lugo. Pinares adentro: novela criolla. Barcelona, España: Editorial Maucci, 1929. 254 p. [En: https://www.amazon.com. /Pinares-adentro-Spanish-Pedro-Archambault/dp/1725684284 desde el 14 de agosto de 2018. Paperback: 144 p. Editor: CreateSpace Independent Publishing Platform].

103. Billini, Francisco Gregorio (18441898). Baní o Engracia y Antoñita. Santo Domingo, Rep. Dom.: Imprenta de El Eco de la Opinión, 1892. 506 p. [Otra edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora de Colores, 1998. 320 p.].

104. Bonó, Pedro Francisco (18281906). El montero. Prefacio: Emilio Rodríguez Demorizi. Santo Domingo, Rep. Dom.: Julio D. Postigo e Hijos Editores, 1968. 114 p. (Colección Pensamiento Dominicano; No. 47). [Esta novela fue publicada en 1856, en formato de folletín, en el periódico El Correo de Ultramar, editado en España en el siglo XIX].

105. Bosch, Juan (19092001). La Mañosa. Novela de las revoluciones. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Imprenta El Diario, 1936. 205 p. [Otra edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Comisión Nacional para la Celebración del Centenario del Natalicio de Juan Bosch / Fundación Juan Bosch, 2010. 190 p.].

106. Cartagena Portalatín, Aída (1918-1994). Escalera para Electra. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora de la UASD, 1970. 153 p.

107. Castillo, Efraím (1940). Curriculum (El síndrome de la visa). Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1982. 351 p. [Premio Nacional de Novela Manuel de Js. Galván 1982].

108. Cestero, Tulio Manuel (18771955). La sangre: una vida bajo la tiranía. París, Francia: Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas (Librería Paul Ollendorff), 1914. 263 p. [Otra. edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Manatí́, 2000. (Colección Clásicos de Editora Manatí)].

109. Damirón, Rafael (18821956). La cacica. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Imprenta La Opinión, 1944. 190 p. [Hay una edición reciente: Santo Domingo, Rep. Dom.: Ministerio de Cultura, 2014. 207 p. (Colección Rumbo Sur)].

110. Deive, Carlos Esteban (1935). Las devastaciones: novela. Santo Domingo, Dom. Rep.: Ediciones Cochón Calvo, 1979. 317 p. [Premio Siboney de Novela 1978].

111. Díaz, Junot (1968-). La maravillosa vida breve de Oscar Wao. Traducción: Achy Obejas. Barcelona, España: Random House Mondadori, 2008. 309 p. (Colección Literatura Mondadorin; Vol. 367). [Edición original en inglés: The brief wondrous life of Oscar Wao. New York, EE.UU.: Riverhead Books, 2007. 339 p. Premio Pulitzer en Estados Unidos de América en 2008].

112. DíAZ GRULLóN, VIRGILIO (1924-2001). Los algarrobos también sueñan. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1977. 96 p. (Colección Biblioteca taller: No. 78).

113. Fernández Simó, Alfredo (19151991). Guazábara. Lima, Perú: Editorial Salas & Hijos, 1958. 186 p.

114. Galván, Manuel de Jesús (18341910). Enriquillo: leyenda histórica dominicana. Santo Domingo, Rep. Dom.: Imprenta Religiosa San Luis Gonzaga, 1879. 150 p. [Editada completa: Santo Domingo, Rep. Dom.: Imprenta García Hermanos, 1882. 332 p. / 8.a edición completa con carta-prólogo de José Martí. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editorial Librería Dominicana, 1968. 480 p.].

115. GARCíA, JOSé ENRIQUE (1948-). Una vez un hombre. Santo Domingo, Rep. Dom.: Alfaguara, 2012. 194 p. (Colección Punto de Lectura. Serie Narrativa).

116. García Cartagena, Manuel (1961-). Planes de ataque. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ediciones Bangó, 2014. 191 p. (Serie Narrativa).

117. García Godoy, Federico (18571924). Guanuma: novela histórica. Santo Domingo, Rep. Dom.: La Cuna de América, 1914. 382 p. [2.a edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Librería Dominicana, 1963. 268 p. (Colección Pensamiento Dominicano; No. 29)].

118. Garrido, Ángel (1949). Génesis si acaso. San Juan, Puerto Rico: Isla Negra Editores, 2003. 184 p. [Premio Anual de Novela Manuel de Js. Galván 2003].

119. Gautier, Manuel Salvador (1930). Dimensionando a Dios. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editorial Santuario, 2010. 195 p.

120. Gautreaux Piñeyro, Bonaparte (1937-). Al final del arcoíris. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Corripio, 1982. 182 p.

121. González Herrera, Julio (19031961). Trementina, clerén y bongó. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Editores Pol Hermanos, 1943. 229 p. [Edición reciente: Santo Domingo, Rep. Dom.: Editorial Santuario, 2017. 287 p.]

122. Hernández, Rita Indiana (1977-). La estrategia de Chochueca. San Juan, Puerto Rico: Isla Negra Editores, 2003. 72 p.

123. Lacay Polanco, Ramón (19241985). La mujer de agua. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Impresora Dominicana, 1949. 80 p. [3.a edición. Santo Domingo, Rep. Dom.: Ediciones Librería La Trinitaria, 2004. 72 p.].

124. Marcallé Abreu, Roberto (1948). Las siempre insólitas cartas del destino (detalles inéditos de una venganza): novela. Santo Domingo, Rep. Dom.: Cocolo Editorial, 1999. 396 p.

125. Marrero Aristy, Ramón (19131959). Over. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Editora Montalvo, 1939. 243 p. [19.a edición. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1998. 213 p. (Colección Biblioteca Taller; No. 14)].

126. MARTíNEZ, CARMEN NATALIA (1917-1976). La victoria. Santo Domingo, Rep. Dom.: Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), 1992. 171 p.

127. Mateo, Andrés L. (1946). La balada de Alfonsina Bayrán. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1992. [Premio Nacional de Novela Pedro Henríquez Ureña en 1992 otorgado por la UNPHU].

128. Mella Chavier, Georgilio (19231988). Vicente y la soledad. Santo Domingo, Rep. Dom.: Premio Siboney, 1982. 240 p. (Colección Literatura; Vol. 4). [Premio Siboney de Novela en 1981].

129. Mir, Pedro (19132000). Cuando amaban las tierras comuneras. México: Editorial Siglo XXI, 1978. 321 p.

130. Mora Serrano, Manuel (1933). Goeíza. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1980. 284 p. (Colección Literaria; Vol. 2). [Premio Siboney de Novela en 1979].

131. Moscoso Puello, F. E. (18851959). Cañas y bueyes. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora La Nación, 1953. 420 p. [Edición reciente: Santo Domingo, Rep. Dom.: Letra Gráfica, 2015. 196 p. (Serie Libros para Todos)].

132. Pereyra, Emilia (1963). Cenizas del querer. Zaragoza, España: Editorial Laguna Negra, 2001. [Finalista del Premio Planeta en 1998].

133. Pérez, Carlos Federico (19121984). Juan, mientras la ciudad crecía: novela. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Imprenta Arte y Cine, 1960. 203 p.

134. Pérez Cabral, Pedro Andrés (19101982). Jengibre: novela dominicana. Caracas, Venezuela: Impresores Unidos, 1940. 166 p. [Otra edición: Santo Domingo, Rep. Dom., Rep. Dom.: Editora Alfa y Omega, 1978. 199 p.].

135. Prestol Castillo, Freddy (19131981). El Masacre se pasa a pie. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1973. 153 p. (Colección Biblioteca Taller; Vol. 26).

136. Requena, Andrés Francisco (19081952). Los enemigos de la tierra: novela. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Editorial La Nación, 1936. 236 p. [3.a edición: Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora de Santo Domingo, 1976. 158 p.].

137. REYES, RAMóN EMILIO (1935-2017). El testimonio. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Arquero, 1961. 138 p. (Colección Arquero. Serie Novelistas de Hoy).

138. Rivera, Martha (1960). He olvidado tu nombre. Santo Domingo, Rep. Dom.: Casa de Teatro, 1997. 139 p. [Premio Internacional de Novela de Casa de Teatro en 1997].

139. Rivera Aybar, Ricardo (1940). El reino de Mandinga. Santo Domingo, Rep. Dom.: Premios Siboney, 1987. 236 p. (Colección Literatura; Vol. 7). [Premio Siboney de Novela en 1985].

140. Sención, Viriato (1941). Los que falsificaron la firma de Dios. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1992. 323 p. [Premio Anual de Novela Manuel de Js. Galván 1992].

141. Valdez, Diógenes (1941). Lucinda Palmares. Santo Domingo, Rep. Dom.: Editora Taller, 1981. 181 p. (Colección Biblioteca Taller; No. 120).

142. Valdez, Pedro Antonio (1968). Carnaval de Sodoma. Madrid, España: Alfaguara, 2002. 436 p. [Premio Anual de Novela Manuel de Js. Galván 2002).

143. Vega Batlle, Julio (18991973). Anadel: la novela de la gastronomía. Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.: Universidad Católica Madre y Maestra, 1976. 300 p.

144. Veloz Maggiolo, Marcio (1936). El buen ladrón. Ciudad Trujillo, Rep. Dom.: Arquero, 1960. 118 p. (Colección Arquero. Serie Novelistas de Hoy).

145. Vergés, Pedro (1945). Sólo cenizas hallarás (Bolero). Valencia, España: Editorial Prometeo, 1980. 414 p. [Premio Internacional Blasco Ibáñez en 1980 y Premio Internacional de la Crítica Española en1981].

Cada lector podrá, apelando a su gusto literario, seleccionar sus 10 o sus 20 mejores novelas dominicanas de todos los tiempos. Estamos casi seguros de que en esas 49 que estamos recomendando las encontrará.