¡Aplausos prolongados para Alicia Alonso!

La Alicia de Cuba y del mundo ha muerto. El pueblo de Cuba se mueve entre el imprescindible homenaje y el dolor inmenso ante la partida de su cuerpo. Privilegiado Señor que nos la guardará y protegerá con su manto divino como divina ha sido ella. Imagino ya cómo danzará nuestra Alicia junto a los ángeles y los arcángeles. Si aquella septuagenaria diva de la danza mundial, casi sin visión, toda ella, dueña del espíritu divino que la poseía, fue capaz de subir a escenario y danzar, hoy la visualizo ya en el escenario de Dios Todo Poderoso en una de sus mejores interpretaciones del Giselle, Carmen o como La Bella Durmiente y que desde hoy será para todos los amue la mamamos e idolatramos.

Qué nuevo se podría decir que el mundo no conozca del ícono mundial del ballet clásico, de la fundadora del Ballet Nacional de Cuba, de la fundadora del American Royal Theatre en New York desde 1940. ¡Ay! Alicia de nuestros más sublimes sueños, de nuestras catarsis artísticas, de nuestra cubanía, de nuestra historia patria:

A lo largo de sus más de 50 años de carrera recibió 122 distinciones nacionales y 177 reconocimientos internacionales. Fue Embajadora de buena voluntad de la UNESCO y Doctora Honoris Causa por la Universidad de La Habana; recibió la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Orden de las Artes y las Letras en Francia, entre otros reconocimientos».

Los dominicanos hoy comparten la tristeza de nuestros corazones pues para quienes amamos el arte, hay seres alados que no reconocen las fronteras de ninguna naturaleza, los verdaderos artistas, los artistas de entrega total, de toda una vida dedicada al arte, trascienden mares y límites tempoespaciales, viven en su legado, habitan en sus obras, perduran en la memoria colectiva, en la identidad cultural de Cuba e hispanoamérica y en la cultura universal.

Síntamonos privilegiados, alcanzamos a extasiarnos con sus mejores pax de deux, aunque hoy se nos vaya como en un suspiro, sigilosamente. Se nos va pero regresa al escenario a saludar a su públuco, a despedirse para siempre, se nos va con leve sonrisa de plenitud por la entrega, se nos va entre sus versátiles movimientos de su estilizado cuerpo, se nos va de puntillitas la Prima Ballerina, hoy interpreta su más exquisito e imborrable pax de deux. Su cuerpo levitando en un giro provocador de suspiros, nos dice adiós, peroooo solo deja el escenario de la vida y punteando y danzando se eleva hacia la inmortalidad.

Seco mis lágrimas de dolor de cubana amantísima del arte, para sonreir y con emoción, desde primera fila, verla altiva y plena, toda ella, tras el final de la magnífica obra de la vida de entrega a la danza.

Se nos fue la Magnífica Alicia Alonso. Pero no nos permitamos llorar, los artistas no se pueden despedir con lágrimas. ¡Nooooo! A los artistas los despedimos, nosotros que seremos siempre sus humildes espectadores/admiradores, con aplausos prologados.





A veeeer, querido público de La Habana, de New York, de Madrid, de París, y de todo el mundo, demos el más intenso y prolongadísimo aplauso a la Prima Ballerina assoluta, maestra de maestros, creadora de creadores, artista de artistas, aplaudamos tal como es el legado imperecedero de Alicia Alonso: ¡¡¡¡¡¡¡Aplausos y ovaciones!!!!!!!!!

«Reconocimientos y condecoraciones

Su grandeza no radicó solamente en haber representado al Ballet Nacional de Cuba triunfalmente en 65 países, recibir las más atronadoras ovaciones, de Helsinki a Buenos Aires, de New York a Tokio o Melbourne, sino haber puesto al servicio de Cuba todos los honores recibidos, entre ellos los 266 premios y distinciones internacionales, 225 de carácter nacional y las 69 creaciones coreográficas -románticas, clásicas y contemporáneas, que ha realizado, revertiéndolos como frutos del quehacer que siempre vió como modesta contribución no solo a su cultura, sino a la cultura danzaría mundial.

El 5 de junio de 2014 recibe un homenaje y cálida recepción en el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, en ocasión de la presencia del Ballet Nacional de Cuba en tierras boricuas para actuar ante el público de la hermana nación. El agasajo fue presidido por David Enrique Bernier Rivera, Secretario de Estado puertorriqueño, quien homenajeó a Alonso por su trayectoria[6]

Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica. Otorgado por el Consejo Universitario de la UCR, máximo órgano de ese centro de altos estudios, 2017 [7].

El 22 de julio de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), le concedió la distinción Embajadora Mundial de la Danza, en la ciudad española de Segovia, durante el 35 Congreso Mundial ITI-Unesco de Artes Escénicas. [10].

El 27 de diciembre de 2018, el Instituto Latino de la Música nombró a la Prima Ballerina Assoluta, Alicia Alonso, Estrella del Siglo por su labor frente a la escuela cubana de ballet.[11]«

