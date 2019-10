Incidencias y resultados de las primarias

Con relación al resultado de las recién celebradas primarias para elegir los diferentes candidatos a cargos electivos para las elecciones del 2020, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Moderno, hay cierta confusión que atribuye una alta y baja votación a uno y otro partido.

Sin lugar a dudas, los resultados en términos porcentuales en relación con el padrón utilizado por el Partido de la Liberación Dominicana han sido decepcionantes, un muy bajo 25% del padrón general de electores, 5% por debajo de la votación general, que era desde el principio la meta de la Junta Central Electoral, lograr una votación de al menos el 30% de los electores.

Como el resultado de las primarias peledeistas fue tan cerrado, prácticamente un empate, y que el % de la votación total obtenida por el PLD quedo dividida a partes casi iguales entre los dos aspirantes, equivalente a un 12.5% del total de los electores inscritos en el padrón de la JCE para cada uno de ellos.

En el caso del PRM, que acudió con padrón cerrado, hubo una votación de un 30% de su relación de inscritos, 1,296,424 electores, prácticamente la misma tendencia de la votación general obtenida y que esperaba la propia JCE. Es decir, que comparativamente al padrón utilizado por cada partido, hubo mas afluencia de electores perremeistas que peledeistas concurriendo a ejercer su derecho a elegir los candidatos de sus partidos.

Otro dato importante corresponde al renglón “ninguno”, hubo una considerable votación por esta opción en las primarias peledeistas. Los seguidores del ex presidente Leonel Fernandez se atribuyen, sin ninguna explicación lógica, que el 70% de esos votos iban en beneficio de su candidato, mas bien pienso que eran votos de perremeistas que al presentarse a votar sin haberse asegurado de que estaban en el padrón cerrado del partido y estar frente a la pantalla táctil sin tener la opción del PRM, solo la del PLD, ejercieron la opción “ninguno”. Recuerden que los electores perremeistas solo les aparecía la opción de su partido si estaban inscritos en el padrón cerrado utilizado en las primarias, si no estaban en ese padrón la opción del PRM no aparecía en la pantalla.

Ahora le toca a la Junta Central Electoral aclarar las denuncias hechas por el sector del Dr. Leonel Fernandez, es imprescindible que la JCE salga bien librada de esta jornada y para ello no solo debe aclarar las dudas sino imponer su autoridad contra la compra vulgar y descarada de cédulas y otras violaciones de la ley Electoral que hicieron las dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana. De ello depende que esa JCE pueda celebrar las elecciones municipales de Febrero y presidenciales de Mayo.