Los grandes problemas del país

Superada la prueba de las Primarias de los dos partidos más representativos de la gran mayoría de los electores, como son el PLD y el PRM, si bien con el sedimento de los cuestionamientos planteados por el doctor Leonel Fernández, que deben ser tramitados por las vías legales a través de las instancias y los mecanismos establecidos, las autoridades tienen necesariamente que volver su atención, embargada por el debatido proceso, a la solución de los grandes problemas que confronta el país.

Lamentablemente el ejercicio político resulta tan absorbente que por lo general afectan no solo el de cumplir con las tareas de gobierno, sino que se reflejan de manera adversa en todas las demás manifestaciones de la vida económica y social.

Este ha sido un año particularmente complicado en ese sentido El principal escollo que debimos enfrentar fue la sumatoria de una serie de situaciones presentadas por el sector turístico, con el fallecimiento de varios vacacionistas extranjeros, en todos cuyos casos, a excepción de uno, no figuró la menor evidencia de que hubiesen podido ser víctimas de un hecho criminal. No obstante eso, sirvieron de elementos con los cuales montar una lesiva campaña contra la pujante industria turística nacional. Nuestra reacción no fue todo lo rápida, enérgica y efectiva que ameritaban las circunstancias y la importancia del sector.

El mismo tenso clima político generado en la primera mitad del año en torno a la modificación de la Constitución y la especulada y al final descartada reelección del Presidente Danilo Medina, influyó también de manera negativa en las actividades económicas. Hubo baja en la producción industrial y las ventas del comercio. Los sectores productivos en general vieron relativamente afectados sus niveles de crecimiento. Y el Banco Central se vio obligado a hacer nuevas liberaciones de encaje legal con la finalidad de imprimirle dinamismo a la economía.

No obstante que el Presidente Danilo Medina ha continuado inaugurando nuevas obras de infraestructura y mantenido el ritmo semanal de las llamadas visitas sorpresas, el hecho de que la mayoría de los ministros y funcionarios de alto rango se hayan visto arrastrados a participar activamente en el proceso de las Primarias, por mas que se pretenda, tiene que haber afectado de igual manera el normal desenvolvimiento de sus respectivas áreas de servicio.

Ha ocurrido igual con el Congreso donde la totalidad de los senadores y diputados se volcaron al trabajo político en sus respectivas provincias y circunscripciones, tratando de conservar sus curules que en no pocos casos registran una permanencia de dos, tres y hasta cuatro períodos ininterrumpidos por parte de sus actuales ocupantes, no todos los cuales han hecho méritos para justificar su continuidad en los mismos. El resultado es que importantes proyectos de leyes continúan engavetados. Tal la revisión y modificaciones a la Ley de Seguridad Social, sin hacer mención ya demasiado fatigosa por reiterativa, a la importante ley de Aguas, que lleva varios lustros durmiendo en los archivos de las Cámaras Legislativas.

Ya pronto, de nuevo volveremos a estar inmersos a tiempo completo en las elecciones municipales y presidenciales y congresuales a celebrarse en el primer cuatrimestre del 2020, que en el caso de la disputa por la llamada “silla de alfileres” pudiera obligar a una segunda vuelta y tercera elección. Para entonces esas mismas autoridades tendrán puesta su mayor atención, ojos y oídos en el proceso.

De ahí que se aproveche este espacio, de aquí a enero del próximo año, para que congresistas, ministros y funcionarios, quienes recibieron licencia en sus cargos, se esfuercen por cumplir las tareas que les competen. Porque el país, recordemos, arrastra muy serios problemas urgidos de solución. Y resulta obligado de quienes tienen el deber de solucionarlos, prestarles la mas urgente y debida atención.