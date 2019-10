La construcción del enemigo político en los discursos de la primaria del PLD

“El camino malo está cerrado, completamente cerrado”. (Joaquín Balaguer, campaña electoral del 1994).

“Si la victoria es el principal objetivo de la guerra y esta tarda en llegar, las amas pierden su filo y la moral decae”. (Sun Tzu, El Arte de la Guerra, p.113).

Los dos candidatos juegan al maniqueísmo y a la polarización política en una guerra, donde los ataques verbales, tácitos y directos, ocupan el primer lugar en la campaña electoral de las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Presenciamos un duelo a muere, una especie de guerra fría. Lo que ocurra en las urnas el domingo decidirá la bifurcación de un partido que hasta el momento ha logrado calibrar los ánimos para no vender una imagen de división hacia al electorado, sino de unidad y de triunfo electoral. Los dos candidatos peledeístas saben muy bien que si dejan correr a todo galope esas emociones, las cuales están controladas por el momento, el cuchillo llegará al cuello y la derrota posterior al 6 de octubre sería inminente. Todo reino divido, será vencido, declaró una vez el Maestro de Nazaret.

Ahora bien, no es solo el enfrentamiento de dos candidatos, sino de dos facciones políticas dentro de una misma casa, con maquinarias electorales potentes que luchan por el poder. En ese juego político, Gonzalo Castillo representa el oficialismo peledeísta danilista; y Leonel Fernández, la oposición peledeísta, recuperando el legado de Juan Bosch. Ambos pelean sin tregua, sin dar un paso atrás ni para coger impulso, armados con tácticas y estrategias, en las que han construido imágenes discursivas y negativas de su contrincante, con la finalidad de desacreditarlo; y así obtener, la victoria electoral, e próximo 6 de octubre del 2019.

I. Leonel Fernández

Su patrón argumentativo pretende descalificar a su oponente. Sus argumentos apelan a la voluntad general del pueblo soberano, como abstracción discursiva perelmiana, donde caben los argumentos lógicos y cuasi lógicos. Ha estado llamando al respeto a la democracia y a la fortaleza de sus instituciones frente a la amenaza del danilismo.

Sabemos que Fernández es un candidato veterano, portador de competencias comunicativas aquilatadas, donde la tonalidad de su voz, el ritmo y la inflexión se mantienen coherentes en la línea argumental. Logra con gran facilidad la empatía con su audiencia. Veamos en detalle sus argumentos para desacreditar a su enemigo político.

1. El argumento de llamado al pueblo y la moral vs lo antimoral y la corrupción.

Fernández se asume en el discurso como un enunciador con vocación de poder, como el discípulo de Bosch con más experiencia de Estado y el más aventajado. En su narrativa histórica, echa mano al argumento moral bochista, aquel que utilizó su extinto líder contra las pretensiones continuistas de Joaquín Balaguer en las elecciones del 1990. Su proclama era: vergüenza, valores, principios y conciencia contra el abuso del poder y del dinero. Para Fernández, el danilismo, con Gonzalo Castillo representa tácitamente a Balaguer. Declaró de forma anafórica:

“Frente al dinero, la fuerza del pueblo; frente al poder, la fuerza del pueblo; frente a la arrogancia, la fuerza del pueblo; y con la fuerza del pueblo, venceremos…“En la lucha política no se trata de dinero ni de poder. De lo que se trata es de valores, principios y conciencia”(El Día, 16/9/19).

2. El argumento de la defensa de la democracia vs la dictadura.

Siguiendo con el legado bochista, Fernández dejó claro que la facción danilista es el símbolo de un retroceso en el proceso democrático dominicano. La violencia contra la democracia se evidenció para él, primero, con el proyecto de modificación de la Constitución para rehabilitar al Presidente, cuyo vocero principal fue Gonzalo Castillo, hoy su heredero político; y luego, apadrinar la candidatura de su delfín. Su triunfo constituiría una amenaza a la democracia y a la gobernabilidad.

3.El argumento de la autoridad del padre boxeador vs el hijo malcriado y principiante.

Ha subestimado a su opositor, considerándolo como un novato en la política, como alguien inexperto y sin experiencia probada para gobernar y para competir con él. Castigará a su opositor en las primarias y ”le dará una pela de calzón quitao”. Subirá al ring para noquear a Gonzalo Castillo:

“El próximo 6 de octubre tenemos una cita con la historia y vamos a vencer. Nos hemos preparado para esa cita porque nos pusimos los guantes para subir al ring y vencer” (Acento,2/9/19).

Es un error político subestimar al enemigo, pues aumenta la motivación por el triunfo y polariza más su posición contraria. Por ejemplo, Goliat subestimó a David y es este le venció y lo ridiculizó. En la política, no hay reglas fijas. Cualquier candidato puede dar un susto.

4. Argumento del becerro de oro, inexperto y engordado por el Estado vs el poder de Dios.

En la tradición antigua del pueblo de Israel, las esculturas de los becerros de oro se esculpieron con la finalidad de adorarlo, desobedeciendo los mandamientos divinos. Esa conducta religiosa idolátrica era una práctica pagana, asimilada por israelitas que, en lugar de arrepentirse y cambiar el corazón malo por uno bueno, querían realizar sacrificios, pensando que Yavé se iba a comer ese cuento. El primer becerro fue aprobado por Aarón, hermano de Moisés, por la presión de un pueblo infiel e ingrato con Yavé. Moisés rechazó esa conducta perversa, actuando con el poder de Dios, como ningún otro líder en el Antiguo Testamento. Frente al poder de Dios, ese ídolo del becerro de oro resultaba ser nada, un imberbe inexperto e incapaz de resistir la embestida del más fuerte, el más grande: Yavé. Luego de su derrota, que sería segura, sus seguidores se irían despavoridos a la fuga. Así dijo Yavé:

“ Anda, Moisés, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, al que sacaste de Egipto…Pronto se ha desviado del camino que ha señalado. Se ha hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclama: Este es tu Dios”(Ex, 32,7-8 y Sal, 106, 19-21).

Esa analogía argumentativa del becerro de oro es utilizada por Fernández contra Gonzalo Castillo, quizás no con todo el sentido que se atribuye en la Sagrada Escritura. Para el, su opositor es el se becerro de oro, engordado por el Estado, pero frágil. Será derrotado y hecho polvo por el brazo poderoso del León (Diario Libre, 2/9/19).

5. Argumento del respeto a los pactos vs irrespeto a los pactos. Fernández desautorizó a su contrincante cuando le propuso hacer un pacto hacer para respetar los resultados de las primarias.

¨Lo que pasa es que ahí no se respetan los pactos, para hablar de eso primero deben poner en la Cámara de Diputados a Demóstenes Martínez(Diario Libre, 2/9/19). .

II. Gonzalo Castillo

La fuerza argumentativa de Gonzalo Castillo apunta hacia la construcción de su adversario político -Leonel Fernández-diametralmente opuesto a su estilo innovador y moderno. Para él, su opositor está lejos de la realidad que viven los dominicanos. Vestido con camisa manga corta, media sonrisa, las cejas arqueadas y los ojos bien abiertos, se enuncia en sus discursos como la Sangre Nueva que marca la diferencia frente a la imagen del liderazgo tradicional de Fernández, que según él, solo hace promesas y le gustan las confrontaciones.

Estos son principales argumentos,

1. Argumento del liderazgo colaborativo moderno (Sangre Nueva) vs. el liderazgo tradicional y mesiánico ( sangre vieja)

Gonzalo Castillo ha proclamado que es la Sangre Nueva que representa el reclamo de la juventud, la cual desea nuevos liderazgos para el PLD y para el país, En oposición a su rival, se define con un líder que escucha a la gente y quiere ganarse su corazón con su buen ejemplo de superación desde que vivía en Barahona.

“Verdaderamente soy la sangre nueva que el país quiere y llegué con nuevas ideas para seguir completando la obra del presidente Danilo Medina”

“Verdaderamente soy la sangre nueva que necesita la política a partir del próximo año, con una propuesta moderna e inclusiva”

2. Argumento ad populum o llamado al pueblo: el candidato de la paz vs el candidato de los pleitos.

“Los dominicanos somos gente de paz y queremos seguir viviendo en paz; trabajaré incansablemente y con intensidad para lograrlo; pero eso de peleas, nunca, absolutamente; soy un hombre de paz, que es lo que se requiere como elemento fundamental para mantener el clima de inversión y desarrollo de la República Dominicana” .

“Yo no pelearé con nadie en lo absoluto; yo soy un hombre de paz que anda todo el país, conquistando los corazones de los dominicanos y dominicanas, ando diciéndoles a todos que construiré un país de oportunidades, un país donde la gente viva mejor; un país que sea cada día mejor para todos”, (El Día, 9/9/19).

3. Argumento del hombre de familia pobre que se superó vs el hombre soltero y solitario que no sabe de sacrificios superarse.

Afirmó que es un hombre que viene de una familia y tiene un hogar; contrario a su opositor, que nunca se le ve con su esposa e hijos compartiendo.

“Soy hijo de un barbero y de una ama de casa, que con mucho esfuerzo y amor criaron cinco hijos, igual que miles y miles de familia dominicanas. Soy un dominicano más. Crecí desde abajo. Sé como es la vida de la gente”(Diario Libre, 10/9/19).

4. Argumento del candidato ganador y de la seguridad ciudadana vs el candidato perdedor y que genera intranquilidad.

Para él, quien ataca verbalmente a su adversario es un perdedor; y además, es un claro ejemplo de la práctica política superada de aquellos tiempos primitivos, en que los candidatos utilizaban la violencia para derribar a sus adversarios.

Cuestionó las agresiones de Fernández en la política y propuso trabajar por la seguridad ciudadana(El Día, 2/10/19).

“Soy un político del siglo 21, les pido que dejemos atrás la vieja manera de hacer política e iniciemos juntos un camino hacia una nueva manera basada en la decencia y el respeto hacia los demás, en el intercambio de ideas con altura, para trabajar juntos en una nueva visión de país. Les exhortó a que no desmeriten ni critiquen a nadie, no importa el litoral político al que pertenezcan, recuerden ¡¡El que está ganao, no pelea!!!”… “Nadie puede subestimarme, pero el triunfo está de este lado” (El Día, 10/9/19).

5. Argumento de la claridad y la precisión vs la dispersión y generalidad.

Siguiendo un estilo jesuítico, Gonzalo Castillo sintetiza su propuesta de programa de gobierno en tres puntos: “Primero, continuar la obra del presidente Danilo Medina. Segundo, consolidar esa obra para que no dé marcha atrás; y tercero, ponerle nuestra estampa, con la propia visión de lo que de ser montado cada vez más”(El Día, 11/9/19).

En conclusión, en lo que queda de tiempo, el candidato que logre llevar más gente a la mesa de votación, se alzará con el triunfo, aunque el León está en una posición de jaque mate. Ojalá, el PLD pueda dar una muestra de ecuanimidad y concordia para que no se derrame ni una gota de sangre. No conduzca al pueblo a un matadero electoral, como lo ha venido denunciando el periódico Libertad del Movimiento Popular Dominicano (julio, 2019).